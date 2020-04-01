Tersan, global devlerle iş birliğini güçlendiriyor

01 Nisan 2020

Aysel YÜCEL

İSTANBUL - Dünyada birçok ilke imza atan Tersan, Rus Okeanrybflot firması ile yeni bir anlaşma imzaladı. Tersane, Rusya’nın önde gelen balıkçılık firmalarından Okeanrybflot için dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemilerinden birini daha inşa edecek. Halihazırda Tersan tersanesinde Okeanrybflot için inşa edilen NB1096 gemi inşa nolu ilk geminin ise haziran ayında suya indirilmesi planlanıyor.

11 ay limana dönmeden çalışabilecek

Sözleşme imzalanan NB1106 inşa nolu yeni gemi, NB1096’nın eş gemisi olacak. 108 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki gemi boyut ve özellikleri ile dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemileri arasında yer alacak. Gemi, Okhotsk Denizi'nde ve Pasifik’te gerekli desteklerin sağlanması ile 11 ay gibi uzun periyodlarda limana dönmeden kesintisiz balıkçılık operasyonları yürütebilecek. Skipsteknisk tarafından tasarlanan 108 metre uzunluğundaki gemi, 150 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olacak.

“Rusya pazarında yerimizi pekiştirdik”

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, Okeanrybflot ile kurdukları bu uzun soluklu iş birliğini ikinci gemi ile pekiştirmiş olmaktan çok memnun olduklarını dile getirerek, “Okeanrybflot’un Tersan’a olan güveni bizi çok onurlandırdı. Tersan’lı her bir birey bu özel gemi için aynı heyecanı hissediyor ve inşasında ilerlemek için sabırsızlık duyuyor. Bu siparişle birlikte, halen teknolojik açıdan üstün donanım özelliklerine sahip birçok gemi inşa ettiğimiz Rusya pazarındaki yerimizi daha da pekiştirmiş olacağız” dedi.

Bugüne kadar 80 gemi inşa etti

Dört binden fazla çalışanı ile Yalova ve Tuzla’daki tersanelerinde faaliyet gösteren Tersan, bugüne kadar yaklaşık 80 gemi inşa edip teslim etti. Özel balıkçı gemileri konusunda uzmanlaşan Tersan, yakaladıkları balıkları kıyıya işlenmiş, paketlenmiş, son kullanıcı için hazır halde ulaştıran çeşitli özelliklerde niş, terzi usulü fabrika balıkçı gemileri inşa ediyor.

Devam eden 16 projesi var

Dünyada sıfırdan üretilen ilk yengeç yakalama gemisi ve ilk yüzde 100 elektrikli feribotu inşa eden Tersan’da şu an mühendislikten teslimata farklı aşamalarda devam eden 16 proje bulunuyor. Balıkçı gemileri, yolcu gemileri ve feribotlardan oluşan bu gemiler, ağırlıklı olarak Norveç başta olmak üzere Rusya ve Kanada gibi ülkelere ihraç edilecek. 2018 yılında 146 milyon dolarlık ihracata imza atan şirket bu rakamı geçen yıl 216 milyon dolara çıkardı. Böylece Tersan, alanında üst üste 7 yıl ihracat şampiyonu oldu.

Norveç’e iki yeni yolcu gemisi inşa edecek



Gemi inşada Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olan Norveç’e Türkiye’den üretilen ilk gemi, anahtar teslim olarak 2011 yılında Tersan tarafından inşa edildi. Şirket şu anda ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini Norveç’e yapıyor. Türkiye’de üretilecek ilk yolcu gemisi için de 2018’da yılında Tersan Norveçli Havila Kystruten firması ile sözleşme imzalamıştı. İlk 2 geminin inşası devam ederken, geçtiğimiz günlerde Norveçli Havila Kystruten firması ile aynı gemiden 2 adet daha üretilmesi için sözleşme imzalayan Tersan , bu sözleşme ile üretilecek olan yolcu gemisi sayısını 4’e çıkarmış oldu. İlk 2 geminin haziran ayında suya indirilmesi planlanıyor. Her biri 700 yolcu kapasiteli olacak yolcu gemileri, 125 metre boyunda, 25 metre genişliğinde olup ana makinaları LNG ile çalışacak bu 2 yolcu gemisinde, 6000 KW saatlik enerji depolama (akü) sistemleri bulunacak. Bu da dünyada şu ana dek bir gemide bulunan en yüksek enerji depolama kapasitesi olacak.

Koronavirüse karşı tersanede hangi önlemler alınıyor?



Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Tersan olarak gerekli tüm önlemleri alarak sosyal mesafeyi koruduklarına dikkat çekerek, alınan önlemleri şu şekilde sıraladı: “60 yaş üzeri, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personellerimize evden çalışma ya da yıllık izin kullanma fırsatı sunarak, onları olası virüs bulaşma ihtimalinden koruduk. Tersanemizde iki ayrı vardiya ve home ofis çalışma düzenlemeleri ile çalışma saatleri içerisindeki çalışan nüfusunu yarı yarıya düşürdük. Tüm yemek ve aletlerini paketli sunuyoruz. Tüm alanları her gün dezenfekte ediyoruz.”