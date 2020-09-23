Tesla 50 milyar dolar değer kaybetti

23 Eylül 2020

Tesla'nın piyasa değeri, salı günü piyasa kapanışında yüzde 5,6 azalırken, işlemlerin sonra ermesinden 2 saat sonra yüzde 6,9'a denk gelen 20 milyar dolar daha düştü.

Roth Capital analisti Craig Irwin, Musk'ın açıklamalarında elle tutulur bir şey olmadığını ve Musk'ın batarya açıklamalarının üzerinde anlaşılmış bir konu olmadığını ifade etti.

Yatırımcılar, Musk'ın açıkladığı "Batarya günü"nde 10 yıl ve daha uzun süre kullanılabilecek "milyon mil" bataryası ve kullanım maliyeti düşürme ile ilgili haberler bekliyorlardı. Ancak Musk her iki konuda da bir açıklama yapmayarak, sadece gelecek bir kaç yıl içinde batarya üretim maliyetlerinin azalacağını duyurması yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Musk'ın, "Üç yıl içinde 25 bin dolara, petrol ile çalışan araçlara muadil ya da daha iyi bir elektrikli otonom araç üretebileceğiz" açıklaması yatırımcılar tarafından olumlu karşılanırken, ardından gelen henüz yeni araç tasarımları ve imalat işlemlerinin henüz tamamlanmamış olduğu ve üretim hedeflerinin tutturulamamış olduğu açıklamaları kısa süre içinde Tesla'nın 50 milyar dolar değer kaybetmesine neden oldu.