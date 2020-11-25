Tesla, 9 binden fazla otomobili geri çağıracak

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Tesla Inc'nin 9 bin 136 adet Model X model aracı geri çağırmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Model X, Model S'ye benzer tasarıma sahip ve SUV segmentinde yer alıyor. Elon Musk, Model X’i tanıttığı sunumunda aracın gelmiş geçmiş en güvenli SUV olduğunu söylemişti. Model X, bütün NHTSA güvenlik testlerinden 5 yıldız almıştı.