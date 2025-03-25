Tesla Avrupa’da zorlanıyor! Satışlar hızla düşüyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Veriler, Tesla’nın Avrupa’daki satışlarında önemli bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, 2024 yılı şubat ayında Avrupa’daki satışlarını, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,1 oranında düşürerek 11.743 adede geriletti. Geçen yılın şubat ayında 22.181 adet olan satışlar, bu yıl önemli bir azalma gösterdi.

Markanın, AB ülkelerindeki toplam yeni otomobil satışları içerisindeki payı da ciddi şekilde azaldı. Tesla’nın şubat ayında Avrupa pazarındaki payı yüzde 2,5’ten yüzde 1,4’e düştü.

İlk iki ayda yüzde 49 azalma

Tesla’nın AB ülkelerindeki satışları, ocak-şubat döneminde de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 49 azalarak 19.046 adede düştü. 2024 yılı başında AB pazarındaki toplam satış payı ise yüzde 1,1’e geriledi.

Tesla’nın Avrupa’daki satışlarındaki bu düşüşün ardında, Elon Musk’ın tartışmalı davranışlarının etkili olduğu düşünülüyor. Musk’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlama töreninde yaptığı ve Nazi selamına benzetilen el hareketi, Almanya’daki aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine müdahale etmesi, Avrupalı tüketicilerin markayla olan ilişkisini olumsuz etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.