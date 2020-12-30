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Tesla bu yıl 500 bin araç teslim hedefine ulaşabilir

Tesla'nın Çin, Avrupa ve ABD pazarlarında güçlenmesi ile yıllık 500 bin araç hedefine ulaşabileceği belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Wedbush analistlerine göre Tesla, Çin, Avrupa ve ABD pazarlarında güçlenmesini etkisi ile 2020 yılında 500 bin araç teslimatı gerçekleştirme hedefine ulaşabilir.

Analistler 2020 yılında araç teslim adedinin 190-200 bine yakın olacağını öngörüyorlar

Wedbush'a göre şu anda global araç pazarından yüzde 3 pay alan elektrikli araçlar, 2025 yılında bu oranı yüzde 10'a çıkaracak.