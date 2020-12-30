Tesla bu yıl 500 bin araç teslim hedefine ulaşabilir

Wedbush analistlerine göre Tesla, Çin, Avrupa ve ABD pazarlarında güçlenmesini etkisi ile 2020 yılında 500 bin araç teslimatı gerçekleştirme hedefine ulaşabilir.

Analistler 2020 yılında araç teslim adedinin 190-200 bine yakın olacağını öngörüyorlar

Wedbush'a göre şu anda global araç pazarından yüzde 3 pay alan elektrikli araçlar, 2025 yılında bu oranı yüzde 10'a çıkaracak.