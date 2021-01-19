Tesla, Çin'de süper şarj üretim tesisi kuracak

Çin’de imal edilen ilk Model Y araçlarının teslimatlarının başladığını ve tüm erken sipariş veren müşterilerin araçlarını çok kısa süre içinde teslim alacaklarını duyuran ve Çin'deki performansından memnun olan Tesla, bu yıl yeni bir yatırım ile Çin'de bir süper şarj üretim tesisi kuracağını açıkladı.

Tesla, şu ana kadar Çin'de 5 bin 700'den fazla süper şarj cihazıyla 720'den fazla süper şarj istasyonu kurdu. Şirketin merkezinin bulunduğu Shanghai, 86 istasyon ve 880'den fazla süper şarj cihazına ev sahipliği yapıyor.

Şirket ayrıca Shanghai'de süper şarj üniteleri üretmek için 42 milyon yuanlık bir yatırım yapacak. Hedef ilk etapta yılda 10 binlik üretime ulaşmak.

Tesla, bir şarj ağı kurulumunu teşvik etmek için Çin'de daha fazla enerji yatırımı yapacağını ve tüketicilere daha iyi bir elektrikli araç seyahat deneyimi sağlamak için hizmet modellerini yenileyeceğini de açıkladı.