Tesla hisseleri rekor seviyeye yükseldi

Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın en zengin insanı olan Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın net serveti de 370 milyar doları aştı.

Tesla hisseleri, Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçmişti. Trump'ın seçim zaferinden bu yana Tesla'nın hisseleri yüzde 66'nın üzerinde değer kazanmıştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu.