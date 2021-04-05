Tesla hisseleri rekor teslimat ardından yükselişe geçti
Tesla'nın hisse değeri ilk çeyrekteki rekor sayıda teslimat etkisiyle açılış öncesi işlemlerde yüzde 8 yükseldi.
Elektrikli araç üreticisi Tesla bu yılın birinci çeyreğinde rekor sayıda araç teslimatı gerçekleştirerek tüm sektörü etkisi alan çip tedarikindeki sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardı.
Şirketin hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 8 değer kazanırken piyasaların açılışıyla şirketin piyasa değerinin 50 milyar dolar artması bekleniyor.
Tesla'dan Cuma günü yapılan açıklamada Model Y araçların Çin'de gördüğü talepten son derece memnun olunduğu ifade edilirken tam kapasite üretime geçmek için hızla ilerlendiği belirtilmişti.
JP Morgan analistleri Tesla ile ilgili yatırımcılara gönderdikleri notta şirketin bu senenin ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine yakın sayıda araç üretmeyi başarması "küresel otomobil piyasasında trendlerin önüne geçmesini sağlıyor" dedi.
Tesla ilk çeyrekte 184 bin 800 otomobili sahiplerine teslim etmeyi başarırken beklenti 177 bin 822 araç seviyesindeydi.