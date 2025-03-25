Tesla hisseleri uçuşa geçti! Yüzde 12 artışla seçim sonrası en büyük kazanç...

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın (TSLA) hisseleri, haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 12 oranında değer kazandı. Böylece, şirket 'Muhteşem Yedili' olarak adlandırılan teknoloji devleri arasında en çok yükselen hisse oldu. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın otomotiv sektörüne yönelik gümrük vergisi planlarının beklenenden daha sınırlı olabileceğine dair beklentiler nedeniyle Tesla'ya yöneldi.

Trump yönetiminin, 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan otomotiv tarifelerini askıya alabileceği yönündeki haberler, Tesla üzerindeki olası mali baskılara dair endişeleri azalttı.

Robotaksi planıyla hisselerde hareketlilik

Şirket hisseleri, son dönemde satışlardaki düşüş ve CEO Elon Musk’ın siyasi duruşuna yönelik tepkiler nedeniyle baskı altındaydı. Ancak geçtiğimiz hafta duyurulan 2025'te robotaksi hizmeti başlatma planı, hisse senedinde toparlanma işaretleri verdi.

Yılın başından bu yana yüzde 31'lik kayıp

Tesla, Avrupa, Çin ve ABD gibi önemli pazarlarda satışların azaldığını doğruladı. Yılın başından bu yana Tesla hisseleri toplamda yaklaşık yüzde 31 değer kaybetti. Uzmanlar, yeni Model Y SUV’ye geçiş sürecinin bu gerilemede etkili olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Musk’ın Donald Trump’a yakınlığı ve sağ eğilimli siyasi görüşleri benimsemesinin Tesla’nın marka algısını olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.