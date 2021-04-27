Tesla ilk çeyrekte beklenti üzerinde kâr elde etti

Tesla’nın ilk çeyrekte net kârı 438 milyon dolar, hisse başına 93 cent seviyesinde gerçekleşti. Analistlerin beklentisi hisse başına kârın 79 cent olmasıydı.



Beklentilerin üzerinde kâr elde edilmesinde bir miktar Bitcoin pozisyonunun satılması katkı verdi. Bitcoin'de 1,5 milyor dolar yatırımı bulunan Tesla, bunun yüzde 10'unu ilk çeyrekte sattı.



Bitcoin satışından 272 milyon dolar gelir elde edilirken, ilk çeyrekteki elde edilen kara Bitcoin'in 101 milyon dolar pozitif katkısı oldu.



Tesla'nın cirosu da ilk çeyrekte yüzde 73,6 artarak 10,29 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 10,39 milyar dolar sevilyesinde gerçekleşti.

Tesla, Bitcoin yatırımlarına devam edecek

Şirket dün gece açıkladığı bilançosunda elinde bulundurduğu Bitcoin varlıkları bağlantılı olarak 1,2 milyar dolarlık net nakit çıkışı yaşandığını kaydetmişti.



Bilanço sonrası açıklama yapan Tesla CEO'su Elon Musk, kendisinin Bitcoin satmadığını, Tesla'nın ise likitliğini test amaçlı olarak bilançosundaki Bitcoin'den yüzde 10 satış yaptığını belirtti. Amacın, bilançoda Bitcoin'i alternatif bir varlık olarak bulundurmak için para biriminin likitliğini test etmek olduğunu belirtti.



Tesla TSLA CFO'su Zach Kirkhorn da Bitcoin konusunda iyimser olmak için çok fazla neden olduğunu, Tesla'nın Bitcoin yatırımlarına devam edeceğini belirtti. "Bitcoin'in uzun vadeli değerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.