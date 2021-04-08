Tesla Model Y'nin metal aksamları Türk tedarikçiden

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Aralarında Toyota, Volkswagen ve Mercedes’in de olduğu global markalara parça üreten Küçükoğlu Holding, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’yla tedarikçi anlaşması imzaladı.

Tesla’ya Türkiye’den ilk kez gönderilecek metal aksamlar için yapılan anlaşmanın haberi ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, Twitter hesabından “Ailemle ilgili güzel bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Eşimin kardeşi Oğuzhan Küçükoğlu ve eşim Neslihan Demirtaş, Tesla’nın Türkiye’deki ilk metal parça üreticisi oldular” cümleleriyle mutluluğunu paylaşarak haberi de duyurmuş oldu. Bunun üzerine gözler Küçükoğlu Holding’e ve anlaşmaya çevrildi.

İş görüşmeleri nedeniyle yurtdışındayken ulaştığımız Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, DÜNYA’ya anlaşmanın detaylarını açıkladı: “Tesla Avrupa’daki ilk fabrikasını Almanya’da kuruyor. Bu fabrikada Model Y araçlar üretilecek. Bu araçların metal parçalarının üretimini biz yapacağız. Kaporta aksamı diye tabir ettiğimiz sac parçalarının ihalesini aldık.”

Denetim 6 ay sürdü

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla’ya yapılacak üretim grup şirketi Toksan’ın Gebze’deki fabrikasında gerçekleştirilecek. Bu ihale ile ilgili olarak 6 ay süresince denetimden geçtiklerini belirten Küçükoğlu, “Fabrikada 2 milyon Euro civarında bir yatırıma başladık. Sadece Tesla için 50 kişilik bir ilave istihdam sağlayacağız. Ancak daha da önemlisi tüm üretimi ihraç ederek ülkemize döviz girdisi sağlamış olacağız” dedi.

Holdingin yaptığı anlaşma bedeli yıllık 8 milyon Euro tutarında. 5 yıllık sözleşmenin toplam bedeli ise 40 milyon Euro. Yatırım bu yıl içinde tamamlanacak ve ilk ihracat 2021 sonunda Almanya’ya yola çıkacak.

Kalıplar da grup şirketinden

1600 çalışanı olan Küçükoğlu Holding halen otomotiv, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyetini sürdürüyor. 1985 yılında otomotiv sektörüyle faaliyete başlayan holdingin İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı ve Slovenya’da üretim tesisleri bulunuyor. 110 bin metrekare üretim alanına sahip olan holdingin Tesla aksamlarının kalıplarını da grup şirketi yapacak. Parçaları üretebilmek için kalıplara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Küçükoğlu, Akteknik adıyla faaliyet gösteren grup şirketinin kalıpları hazırlamaya başladığını belirtti.

Amerika yolu açıldı

Almanya için başlayan bu iş birliğinin Amerika’ya da uzanması gündemde. “Şimdi daha ileri boyutlara gidecek iş planları konuşmaya başladık” diyen Küçükoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bir kere Tesla’nın tedarikçisi olunca Amerika’nın kapısı da açılıyor. Ana iş ve hacim Amerika’daki fabrikada. Burası için de görüşmelere başladık. Bu konuda Tesla’nın ana tedarikçisi olma yolunda ilerliyoruz” ifadesinde bulundu.