Tesla Rusya'da fabrika kurmak için araştırma yapıyor

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla Inc'in CEO'su Elon Musk, hali hazırda Çin'de ve ABD'de üretimi bulunan Tesla'nın dünyanın diğer bölgelerinde de üretim tesisleri açmak istediğini; Rusya'da fabrika kurma konusunda araştırmalar yaptıklarını söyledi. Musk, bu ülkede yer edinmeye yakın olduklarını belirtti.

Musk, Washington ve Moskova yönetimleri arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş sonrasındaki en düşük seviyesine doğru giderken, iki devletin arasında diyaloğun artırılması çağrısında da bulundu.

Rusya'daki eğitim sistemiyle ilgili Moskova'daki bir foruma video bağlantısıyla katılan Musk, "Rusya'da çok fazla yetenek ve enerji var. Rusya ve ABD arasında daha fazla diyaloğun ve iletişimin olmasının gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Musk ayrıca dün bir tweete yanıt olarak yaptığı yorumda popüler altcoinlerden Dogecoine atıfta bulunarak "Evet, hiç Doge satmadım & satmayacağım" dedi. Logosunda Shiba Inu cinsi köpek bulunan Dogecoin bu yıl ciddi bir yükseliş kaydederek en büyük dördüncü kripto para haline gelmiş ve toplam piyasa değeri 68 milyar dolar olmuştu.

Kriptoparalara olan ilgisi ve desteğiyle bilinen Musk geçen hafta Twitter'dan yaptığı açıklamada, Tesla'nın Bitcoin stoklarını satmayı düşünebileceğini ya da satmış olabileceğini ve çevreyle ilgili nedenlerden ötürü şirketin Bitcoin ile ödemeleri durdurabileceğini belirtmiş; bu açıklamanın hemen ardından yatırımcıların ellerindeki Bitcoinleri satmalarıyla Bitcoinin fiyatı Çarşamba günü 30 bin dolara kadar düşüp sonra tekrar 40 bin dolar seviyesine toparlanmıştı.