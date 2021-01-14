Tesla’nın ekran arızası sebebiyle 158 bin aracı çağırması istendi

ABD Ulusal Otoyol Trafiği Güvenliği Yönetimi (NHTSA), Tesla Model S ve Model X araçlarında görülen ekran arızasının kazalara sebep olabileceğini belirterek, şirketi 158 aracı geri çağırması konusunda uyardı.

NHTSA’dan yapılan açıklamada, Tesla’nın otomatik sürüş sistemi ve kameralarının yönetildiği “medya kontrol üniteleri”nin arızalanmasının kaza riskini artırdığı ifade edildi. Konu ile ilgili araştırma 2020 yılının haziran ayında başlatılmış, sorunun, aracın kalıcı belleğinin kapasitesinin her kullanımda giderek dolduğu ve kapasitesi tükenen belleklerin ekrana görüntü verememesi olduğu görülmüştü.

NHTSA, incelemelerin halen devam ettiği ve Tesla’nın yazılım güncellemeleriyle sorunun üstesinden gelme çabalarının olduğunun kabul edildiğini ancak yeterli görülmediğini açıkladı.

Tesla söz konusu kusuru kabul ederken, hazırlanan 2020 – 2028 yıllarını içeren istatistiksel modele göre, arızaların çoğunlukla 2022 yılında meydana geleceğini açıkladı. Diğer yandan, Tesla NHTSA’nın talebine henüz bir yanıt vermedi.