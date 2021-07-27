Tesla'nın karı yüzde 920, cirosu yüzde 98,1 arttı

Elektrikli araç üreticisi Tesla mali yılının ikinci çeyreğinde analist beklentilerninin üzerinde ciro ve kar elde etti. Tesla'nın cirosu Haziran'da sona eren çeyrek dönemde geçen yılın aynı dönemine görde yüzde 98,1 artarak 11,96 milyar dolar oldu. Analistler ise 11,30 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

Bu dönemde hisse başına kar yüzde 920 artarak 1,02 dolar oldu. Net kar 1,14 milyar dolar olarak duyuruldu. Düzeltilmiş hisse başına kar da 0,98 dolar olan beklentileri aşarak 1,45 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tesla, Haziran'da sona eren çeyrek dönemde 200 binden fazla araç üretti ve tesliim etti.