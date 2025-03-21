Tesla'ya yeni CEO'mu gelecek? Ross Gerber son durumu açıkladı...

Tesla'nın ilk yatırımcılarından Ross Gerber, Elon Musk hakkında basına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Trump hükümetinin, yeni Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yönetiminde Musk'a verdiği göreve atıf yapan Gerber, Sky News'e verdiği demeçte, Musk'ın yeni görevinin Tesla'ya karşı duyulan tepkilerin artışında büyük etkisi olduğunu kaydetti.

Gerber'ın, "Tesla'yı birinin yönetmesinin zamanı geldi. Bu iş çok uzun süredir ihmal ediliyor. Bu nedenle ya Elon ya Tesla'ya geri dönmeli ya da diğer işlerini bırakmalı ve hükümete odaklanmalı ancak Tesla için mutlaka uygun bir CEO bulunmalı" dedi.