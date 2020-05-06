TETA Teknik, mobil sağım sistemi geliştirdi

06 Mayıs 2020

Ahmet USMAN

İZMİR - 30 yılı aşkın süredir hayvancılık işletmelerine yönelik teknolojik çözümler sunan TETA Teknik Tarım, genellikle elle veya küçük arabalı makineler ile sağılan koyun ve keçiler için mobil hibrit sağım sistemi geliştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün Ar-Ge, Ankara Üniversitesi’nin proje desteği ile geliştirilen Sütliman Gezen Hibrit Sağımcı isimli makine, küçükbaş hayvancılıkta verim ve kaliteyi artırması yanında girişimcilere de yeni bir iş fırsatı sunuyor. Son olarak İzmir’deki tarım fuarında sergilenen ürün, özellikle kooperatiflerden büyük ilgi gördü.

Türkiye’de büyükbaş hayvancılıkta makineli sağımın yaygın olduğuna ama küçükbaş hayvanların çok büyük bir kısmının hala elle sağıldığına dikkat çeken TETA Teknik Tarım Genel Müdürü Sumer Tömek Bayındır, “Sütliman Gezen Hibrit Sağımcı küçükbaş sağımında devrimsel bir etki yaratacak. Güneş enerjisi ile çalışan, hayvanların ayağına giden, sütü sağan ve soğutan, kendini otomatik yıkayan, yüksek süt kalitesi sağlayan bu makine, özellikle yerleşim yerlerine uzak noktalarda yetiştirilen koyun ve keçilerin sütlerinin ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor” dedi.

Günde 1000 hayvan sağabiliyor

Sütliman’ın sadece bir makine değil aynı zamanda bir iş modeli olduğunu vurgulayan Sumer Bayındır, “Bu makineyi 12 ve 24 duraklı olmak üzere iki kapasitede pazara sunduk. Fakat güneş enerjisiz ya da büyükbaş için de model geliştirilebilir. Günde bin hayvanın sağılabileceği bu makinenin fiyatı 150 bin TL’den başlıyor. Şu an Bakanlık bunları çeşitli yerlerde kullanıyor. Kooperatiflerin yoğun bir ilgisi var. Bağımsız girişimciler de bunu bir iş olarak ele alabilirler. Sağım ve soğutma olanağı olmayan ortamlarda bu makine ile süt toplayıp, işleme tesislerine satabilirler veya kendileri işleyebilirler” diye konuştu. İşin hayvan başına, litre başına ya da mesafeye göre fiyatlandırılabileceğini, iş modelinin sağımdan sütü işlemeye kadar çeşitlendirilebileceğini ifade eden Bayındır, “Bizim geleneksel yoğurt ve peynirlerimiz hep koyun sütündendir. Ama bulunamadığı için herkes ağırlıkla inek sütünden yapmaya başladı. Koyun ve keçi sütünden yapılan ürünler yurt içi ve yurtdışından çok talep görüyor. Fiyatları da oldukça yüksek. Bu makine yükseliş sürecinde olan kırsal turizmin, gastronomi turizminin canlanmasına da katkı koyabilir” diye konuştu.

Yeşil Çiftlik Satış Otomatı ile çiftlikler markalaşacak

Çiftlikler için markalaşmanın giderek önem kazandığından bahseden Bayındır, “Bu kapsamda çiftlik satış otomatını da pazara sunduk. Hem büyükbaş hem küçükbaş hatta yumurta ve diğer ürünlerin satışı için uygun olan Yeşil Çiftlik Otomatı ile çiftlikler markalaşacak. Tarım girişimcileri için modern, teknolojiyi kullanan ve kazançlı iş modelleri geliştiriyoruz. Sağlıklı ve kaliteli süt hareketimizin devamı niteliğindeki bu iş modelleri ile çiftçiler kazançlarını artıracaklar” dedi.