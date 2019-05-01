Tetra Pak, üretim firesini yüzde 18 azalttı

01 Mayıs 2019

Atık önleme çalışmaları kapsamında, İzmir fabrikalarında kullanılan sürekli iyileştirme temelli World Class Manufacturing (WCM) programı çerçevesinde ofislerdeki elektrik, su ve kağıt çıktı miktarını en aza indirmek için çalıştıklarını söyleyen Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Nejat Çalışkan, "İzmir fabrikamız, ülke çapında başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot fabrika seçildi. Fabrikada üretim firelerini azaltıp, karbon ayak izini düşürmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 2016-2018 yıllarında üretim firesi yüzde 18 azaldı" dedi.

İzmir fabrikalarında çevre konusundaki çalışmaları elektrik, doğalgaz ve su tüketimi, geri dönüşüm oranı, gömüye giden atık ve uçucu organik bileşen (UOB) salımı olmak üzere altı performans kriteri ışığında yürüttüklerini açıklayan Nejat Çalışkan, bu kapsamda 1999-2018 yılları arasında karbon salımını yüzde 53, milyon standart paket başına enerji tüketimini yüzde 34, yine milyon standart paket başına su tüketimini 2014'ten bu yana yüzde 25 azalttıklarına dikkat çekti.

Geçen yıl fabrikada oluşan 5 bin 800 ton atığın geri dönüşümünü de sağladıklarını bildiren Çalışkan, "Fabrikada yağmur suyunu yeşil alan sulamada kullanarak, doğal kaynakların tüketimini azaltıyoruz. Ayrıca yemekhane artıklarını da ilçe belediyesinin hayvan barınağına göndererek, hem geri dönüştürülemeyen atık miktarını azaltıyoruz hem de gıda israfının önüne geçilmesine katkıda bulunuyoruz. Tetra Pak olarak 2018 yılında Çevko tarafından Türkiye Operasyonlarında Atık Yönetimi Uygulamaları Projesi ile Yeşil Nokta Teşvik Ödülü’ne layık görüldük. Ayrıca 345 ton ambalaj atığımız, üyesi olduğumuz ÇEVKO Vakfı tarafından toplatıldı ve geri kazandırıldı" şeklinde konuştu.

İçecek kartonlarının geri dönüşümü çalışmaları sürüyor

Tetra Pak olarak uzun yıllardır global çapta kullanılmış içecek kartonlarının geri dönüşüm süreçlerini geliştirecek iş ortaklarıyla çalıştıklarını anlatan Nejat Çalışkan, Türkiye’de de üretimini yaptıkları içecek kartonlarının kaynağında ayrı toplanmasına ve uygun yöntemlerle geri dönüştürülmesine katkılarının artarak sürdüğünü aktardı.

Bu kapsamda ilçe belediyeleri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve toplama-ayırma tesisleriyle işbirliği yaptıklarını vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu: "Doğal kaynak, enerji ve su sarfiyatlarını ve karbon ayak izini düşürmek amacıyla geri dönüşüm alanındaki ortaklarımızla birlikte ürünlerimizin bileşenleri olan kağıt, polietilen ve alüminyumun ikincil hammadde olarak değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Örneğin iş birliği halinde olduğumuz Kahramanmaraş Kağıt Sanayi’nin fabrikasında geçen yıl faaliyete giren geri dönüşüm tesisi, 2018'de yaklaşık 4 bin 860 ton atık içecek kartonu malzemesinin geri dönüşümünü sağladı. Bu tesise yatırım yapmaya devam ediyoruz ve bu oranları da yukarıya taşımaya çalışıyoruz."

TEMA ile sıfır atık ve geri dönüşüm konularında yeni proje yürütecek

Çevrenin korunmasına yönelik toplamsal bilinç oluşturmak için sosyal sorumluluk projeleri de geliştirdiklerini bildiren Nejat Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ilkokullarda yürüttükleri 'Küçük Şeyler Doğayı Yeniler' projesiyle 2004'ten bu yana farkındalık oluşturarak, ilköğretim öğrencilerine geri dönüşüm konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Söz konusu eğitimlerle bugüne kadar 1 milyon 250 bin öğrenciye ulaştıkları bilgisini veren Çalışkan, "Bu çalışmaları bir adım öteye taşımak için şimdi TEMA ile işbirliği gerçekleştiriyoruz. Mayıs ayında TEMA ile birlikte duyuracağımız yeni projemizle, sıfır atık ve geri dönüşüm konularındaki bilinçlendirme çalışmalarımıza yine çocuklardan başlayarak devam edeceğiz" bilgisini verdi.