Tetra Pak ve KMK’dan 18 bin tonluk dönüşüm

HANDAN SEMA CEYLAN / KAHRAMANMARAŞ

Türkiye’de süt, meyve suyu gibi içeceklerden yıllık 65 bin tonluk karton çöpe gidiyor. Tetra Pak Türkiye ve Kahramanmaraş Kağıt Sanayi (KMK) şimdi bu değer kaybını ekonomiye yeniden kazandırmak için 50 milyon liralık bir yatırımı hayata geçirdi. 18 bin ton kartonu sıfır atıkla dönüştürecek tesis ilk etapta Türkiye’nin bu atıklarının yüzde 8’ini dönüştürdü. Bu yıl devreye giren granül tesisi sayesinde içecek kartonlarının kağıtlarının yanı sıra, polietilen ve alüminyumları da geri dönüşüyor. Çıkan son atıklar ise enerjiye dönüşerek ‘sıfır atık’ özelliğine sahip oluyor. Tesis tüm bu özellikleriyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kahramanmaraş’taki tesise gerçekleştirilen basın gezisinde açıklamalarda bulunan Tetra Pak Orta Doğu&Afrika Sürdürülebilirlik Bölge Direktörü Volkan Aydeniz, “Biz Tetra Pak olarak ürettiğimiz kutuların yüzde 70’ini yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. İzmir tesislerimizle 5 bin ton atığı dönüştürdük. Toplamda bugüne kadar 9,7 milyar ambalajımızın geri dönüştürülmesini sağladık” dedi.

Aydeniz, son dönemde gezegenin yaşadığı ekstrem doğa olaylarının sürdürülebilir bir gelecek için herkese önemli görevler düştüğünü gözler önüne serdiğini söyledi. Aydeniz, şunları kaydetti: “2016 yılından bu yana en önemli geri dönüşüm ortaklarımızdan olan KMK ile bu yıl Tetra Pak karton kutuların tüm bileşenlerini geri dönüştürmeyi mümkün kılan tesisimizi hayata geçirdik. Karton kutularımızın günlük hayatın bir parçası olan, kullanışlı ürünlere dönüştüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sebeple düşük karbonlu döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm girişimlerinde aktif rol oynamayı sürdüreceğiz. Bölgesel ve yerel çalışmalarımıza daha çok ağırlık vereceğiz. Dünyanın en sürdürülebilir gıda ambalajını yaratma yolculuğumuzu sürdürürken, atılan adımları hızlandırmaya, çözümün bir parçası olmaya hazırız.”

İzmir Kemalpaşa’dan 34 ülkeye ihracat

Türkiye’de 50 yıllar faaliyet gösteren Tetra Pak, İzmir Kemalpaşa, Bursa ve İstanbul’da toplam 400 kişiye istihdam sağlıyor. 10 milyar paketi aşan kapasiteye sahip İzmir fabrikası 27 farklı ambalaj üretebiliyor. Aynı tesiste üretilen yıllık 7 milyarın üzerindeki paket 4 kıtada 34 ülkeye ihraç ediliyor. Tetra Pak kutularının yüzde 75’i karton, yüzde 20’si polimer, yüzde 5’i de alüminyumdan oluşuyor. İsviçre merkezli firmanın dünyada 53 üretim tesisi 25 bin çalışanı bulunuyor.

KEY, 3 ÜLKEDE 10 TESİSE SAHİP

KEY Holding ve Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ciğer bir açıklama yaparak, 1988’den beri üretim yaptıklarının altını çizerek, 3 ülkede 10 tesisle çalıştıklarını kaydetti.

Ciğer, şöyle konuştu: “Toplamda 1.300 kişiyi istihdam ediyoruz. Kahramanmaraş’ta ve Gürcistan Tiflis’te atık toplama tesislerimiz var. Topladığımız bu atıkları Kahramanmaraş ve Kütahya’da işliyoruz. Çalışmalarımız sayesinde yıllık 5,5 milyon adet ağacın kesilmesini engelliyoruz. Var olan sertifikalarımızla Türkiye’de örnek dünyada sayılı tesislerden biriyiz. Üretimimizin yüzde 10’unu ihracata yolluyoruz. Hedef iki yıl içinde bu oranı yüzde 25’e çıkarmak. Dönüşümü yaptıktan sonra dört ana sektöre ürün üretiyoruz. Bunlar ambalaj sektörü, hijyen ve temizlik sektöründe rulo kağıtların sert kartonu, inşaat sektöründe alçı plakalar ve tekstil sektörüne masura kartonları. 1,6 milyar liralık ciroya sahibiz.”

Ciğer, “Tetra Pak ile karton ambalaj bileşenlerinin tamamını değerli nihai ürünlere dönüştürme hedefiyle çıktığımız bu yolculuk heyecanlı ve ilham verici oldu; bugün de Türkiye’de bir ilk, dünyada da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan tesisimiz ile bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.