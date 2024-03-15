Tetra Pak’tan 40 milyon euroluk geri dönüşüm yatırımı

Son girişimler ve yatırımlar, AB'nin, 'poliAl' olarak bilinen, fiber olmayan koruyucu polietilen ve alüminyum katmanları da dahil olmak üzere içecek kartonlarının geri dönüştürme yeterliliğini artırmayı hedefliyor. PoliAl geri dönüşüm kapasitesinin ise yıllık 40 bin tonun üzerinde artacağı öngörülüyor, bu da 4 milyardan fazla paket birimine eş değer.

“İçecek kartonları geri dönüştürülebilir”

Tetra Pak Sürdürülebilirlik Operasyonları Başkan Yardımcısı Markus Pfanner, "Bizim için bu, endüstri yatırımının ötesine geçiyor. İçecek kartonları geri dönüştürülebilir. Gerekli toplama, ayırma ve geri dönüşüm altyapısının mevcut olduğu her yerde, geniş ölçekte geri dönüştürülürler. Dolayısıyla doğal olarak bu altyapının genişletilmesi bizim için bir önceliktir” dedi.

Tetra Pak Türkiye Sürdürülebilirlik Direktörü Volkan Aydeniz ise Türkiye’deki geri dönüşüm stratejilerine ilişkin, “İçecek kartonlarının geri dönüşümüne başladığımız 1995 yılından bu yana sadece Türkiye’de 9 milyar adedin üzerinde içecek kartonunun geri dönüştürülmesine katkı sunduk. Türkiye’deki yatırımların sonucunda 2023 yılında ise toplam 4 bin 400 ton atığın toplama, ayrıştırma ve tedariki gerçekleştirildi” diye konuştu.

İsveç'te Tetra Pak ve Axjo Grubu, poliAl için İsveç, Danimarka ve Norveç'ten gelen malzemeleri barındıracak yeni bir geri dönüşüm hattı inşa etmek üzere bir fizibilite çalışması başlattı. 24 milyon euroya varan ortak yatırımla desteklenen tesis, yıllık 10 bin tonluk geri dönüşüm kapasitesine sahip. İspanya'da Tetra Pak ve Trans Sabater, 2 milyon euronun üzerinde ortak yatırım yaptı ve kurulu poliAl geri dönüşüm kapasitesini yılda 3 bin tondan 10 bin tona çıkarmak için anlaşmalarını genişletti.

Tetra Pak ve Alier, İspanya'da da Alier'i Avrupa'nın en büyük tüketici sonrası karton geri dönüşüm şirketlerinden biri haline getirecek iş birliğine imza attı. Hedef, 2025 yılına kadar yılda 15 bin tondan fazla poliAl'in geri dönüştürülmesi. Hollanda'da ise Tetra Pak, kapasiteyi yılda en az 8 bin tona çıkarmak amacıyla Recon Polymers'ın polyAl geri dönüşüm tesisine 1 milyon euro yatırım yaptı.