Tetra Pak’tan düşük enerji tüketimli yeni üretim hattı

16 Eylül 2020

Tetra Pak, içecek işlemeyi yeni bir verimlilik düzeyine taşımak için meyve suyu, nektar ve gazsız içecekler için yeni bir düşük enerji tüketimli proses hattını pazara sunduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, pastörizasyon, filtrasyon ve UV ışık teknolojilerini kullanan üretim hattı, içeceklerin iki ayrı akış halinde işlenmesi ve aseptik olarak birbirlerine karışmasıyla nihai içeceğin elde edilmesini sağlıyor.

Yeni üretim hattı, ürünün tüm hacmini pastörize etmek yerine suyu ayırarak sadece konsantre ürünü pastörize ediyor. Su ise çok daha az enerji gerektiren filtrasyon ve UV ışığı ile ayrı şekilde işlem görüyor. Yeni meyve suyu, nektar ve gazsız içecekler hattı, enerji tüketimini yüzde 67'ye, yerinde temizlik, sterilizasyon ve ürün değişimi için gereken su tüketimini ise yüzde 50'ye kadar düşürerek içecek endüstrisinde sürdürülebilirlik çalışmalarına da önemli katkılar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tetra Pak Meyve Suyu, Nektar ve Gazsız İçecekler ile Diğer İçecekler Alt Kategori Müdürü Maria Norlin, “Meyve suyu, nektar ve gazsız içecekleri işleme sürecini tekrar düşünmemiz gerektiğinin ve müşterilerimize üst düzey gıda güvenliği ile kalite güvencesini sağlamaya devam eden daha sürdürülebilir bir çözüm bulmaya ihtiyacımız olduğunun farkına vardık. Yeni, enerji tasarruflu proses hattımız olan, 'Meyve Suyu, Nektar ve Gazsız İçecekler için Aseptik Mikserli En İyi Uygulama Hattı’nın' pazara sunulması, daha sürdürülebilir ve verimli çözümler arayışında geleneksel proses yöntemlerinde nasıl bir inovasyon yaptığımızı ortaya koyuyor. Mevcut işleme hattını iki ayrı proses akışına bölme kararımız, müşterilerimize iklim koruma hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olabilecek proses seçeneklerini sunmamıza ve endüstrinin küresel sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunmasına olanak sağlıyor." dedi.

"İşletme maliyetleri ve ürün kayıpları en aza indiriliyor"

Tetra Pak Büyük Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İçecek Kategorisi Lideri Selim Yıldız yeni üretim hattı ile ilgili şunları söyledi: “Tetra Pak olarak, meyve suyu ve gazsız içeceklerin üretim metodunu gözden geçirerek yeni ve inovatif bir çözümü pazara sunduk. Bu yeni işleme hattında sadece konsantre miksi pastörize ediliyor. Büyük bölümü oluşturan su, filtrasyon ve UV ışık teknolojisiyle sterilize ediliyor ve dolum öncesinde konsantre miksi ile aseptik mikserde karıştırılıyor. Böylece buhardan, soğutma yükünden, yerinde temizlik (CIP) ve yerinde sterilizasyon (SIP) için gerekli sulardan büyük oranda tasarruf elde edilirken işletme maliyetleri ve ürün kayıpları da en aza indiriliyor. Bu yeni işleme tekniği, üreticilerin karlılıklarını arttıracak ve aynı zamanda daha rekabetçi olmalarına önemli katkıda bulunacaktır.”