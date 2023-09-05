Tetra Park'tan geri dönüşüme 40 milyon euro yatırım

Gıda işleme ve paketleme çözümleri şirketi Tetra Pak, sürdürülebilirliği şirketin merkezine alarak doğa ve toplum üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkaracak çalışmalara devam ediyor. Tetra Pak, bu çalışmaların tamamını “23. Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu”nda yayınladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tetra Pak Türkiye, İran, Kafkas Ülkeleri & Orta Asya Sürdürülebilirlik Direktörü Volkan Aydeniz, “Her zaman iş stratejimizin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımımız, ‘İyi Olanı Korur’ marka vaadimizle ‘gıdayı, insanları ve gezegeni’ koruma misyonu doğrultusunda şekilleniyor. Sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmek, 2030 stratejimizdeki dört temel dayanaktan biri olarak yer alıyor. 23’üncüsünü yayınladığımız Sürdürülebilir Raporu, imza attığımız başarıları ve tüm eylem planlarımızı net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

“Sürdürülebilirlikte eylemsizliğin maliyeti, yarın tanıyamayacağımız bir dünyadır”

Volkan Aydeniz, şöyle devam etti: “Günümüzde sürdürülebilirlik alanında karşılaştığımız zorluklar, hem gezegen üzerindeki etkiyi en aza indirmeye hem de dünyayı besleme şeklimize yönelik radikal ve yeni bir yaklaşıma olan ihtiyacı gösteriyor. Bugün sürdürülebilirlik konusundaki eylemsizliğin maliyeti, yarın tanıyamayacağımız bir dünyadır. İlerlememiz, daha iyi bir gelecek için hem büyümeyi hem de sürdürülebilirliği yönlendiren bir zihniyeti benimseyebilmemize bağlı. Bu anlayış doğrultusunda amacımız, kolektif aksiyonlar, yenilikçilik ve fark yaratan ortaklıklar aracılığıyla sektörde sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmek.”

40 milyon euro yatırımla döngüsel ekonomiye katkı

Rapora göre Tetra Pak, enerjinin yüzde 80’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak operasyonel sera gazı emisyonlarını yüzde 36 azalttı, güneş enerjisi kapasitesini ise ikiye katlayarak 5,55 MW'a çıkardı. Geçen yıl 17,6 milyar bitki bazlı paket ve 10,8 milyar bitki bazlı kapak satarak fosil bazlı plastiğe kıyasla 96 kilo ton CO2 tasarrufu sağlayan Tetra Pak, 50 milyar kartonun toplanmasını ve geri dönüştürülmesini desteklemek için toplam 40 milyon euro yatırım yaptı. Öte yandan Tetra Pak’ın 2030 yılına kadar en iyi uygulama işleme hatlarının gıda israfını, su tüketimini ve karbon ayak izini yarıya indirme taahhüdü bulunuyor.

Türkiye’deki sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetler dünyaya örnek oluyor

Tetra Pak, Türkiye’de Kahramanmaraş Kağıt ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, 2021’de devreye aldığı tesiste yıllık 12 bin ton kartonu geri dönüştürebiliyor. Ülkemizdeki mevcut karton geri dönüşüm oranının yüzde 47'sini oluşturan tesis, kartonların tüm bileşenlerinin geri dönüşümünü sağlıyor. Afyonkarahisar'da AYTI Entegre ile yapılan iş birliği kapsamında ise tesiste yıllık 5 bin ton geri dönüşüm gerçekleştiriliyor.

İzmir'de faaliyet gösteren Viking Kağıt ile yapılan iş birliğiyle, Viking Kağıt’ın kendi tesislerinde üretilen, Türkiye’de ve bölgede ilk olan çevre dostu tüketim ürünleri “Select Nature” markasıyla yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilerle buluşturuluyor. Tetra Pak ortaklığıyla hayata geçirilen resifiber teknoloji sayesinde yıllık kapasitesi 15 bin ton olan tesiste içecek kartonlarının yüzde 100 geri dönüşümü sağlanıyor.

Tetra Pak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle TEMA Vakfı’nın yürüttüğü "Sıfır Atık Eğitim Projesi”ne destek veren tek özel şirket olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında, 2022 yılında 81 ilde yaklaşık 250 bin çocuğa ulaşıldı. Çalışmaların 2023 yılında da devam etmesiyle birlikte eğitim uygulamaları aracılığıyla 125 bin çocuğa daha ulaşılması hedefleniyor.