Teus Group’un 'En İyi Yeni Küçük Otel İnşaatı ve Tasarımı' ödüllü projesi: DESIRE

Ukrayna'nın en büyük inşaat şirketlerinden olan Zhytlobud-2'nin bir kolu olarak kurulan Teus Group'un uzmanlığı uluslararası projeler üzerine. Türkiye’deki ilk projesi olan DESIRE ise ileride Türkiye pazarında farklı projelere imza atacağının bir göstergesi.

Best Western’in Uzman Kadrosu ile Yüksek Getiri Potansiyeli

Best Western otel zinciri tarafından yönetilecek ödüllü proje, yatırımcılara pasif gelir sağlama imkanı sunuyor. Hem lüks otel hizmetleri hem de konut seçenekleri bulunan proje, Antalya’nın en gözde bölgelerinden birinde yer alıyor ve modern yaşam olanakları ile dikkat çekiyor.

Antalya’nın Altıntaş bölgesinde yer alan DESIRE, modern yaşamın tüm gereksinimlerini karşılayan premium bir proje olarak dikkat çekiyor. 74 rezidans ve 39 otel dairesinden oluşan kompleks, Antalya’nın artan turizm potansiyeli ve gelişen altyapısı ile, projeyi cazip bir yatırım fırsatı haline getiriyor.