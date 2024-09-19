Teus Group’un 'En İyi Yeni Küçük Otel İnşaatı ve Tasarımı' ödüllü projesi: DESIRE
Ukrayna kökenli Teus Group’un Antalya’daki DESIRE konut kompleksi, '2024 European Property Awards’ (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri)'nde 'En İyi Yeni Küçük Otel İnşaatı ve Tasarımı' ödülünü kazandı. Türkiye'deki ilk projesini Aralık 2023'te başlatan şirket, adı geçen projesi ile sadece bir otel değil, aynı zamanda lüks konut ve yatırım fırsatlarını de bir araya getiren bir konsepte imza attı.
Ukrayna'nın en büyük inşaat şirketlerinden olan Zhytlobud-2'nin bir kolu olarak kurulan Teus Group'un uzmanlığı uluslararası projeler üzerine. Türkiye’deki ilk projesi olan DESIRE ise ileride Türkiye pazarında farklı projelere imza atacağının bir göstergesi.
Best Western’in Uzman Kadrosu ile Yüksek Getiri Potansiyeli
Best Western otel zinciri tarafından yönetilecek ödüllü proje, yatırımcılara pasif gelir sağlama imkanı sunuyor. Hem lüks otel hizmetleri hem de konut seçenekleri bulunan proje, Antalya’nın en gözde bölgelerinden birinde yer alıyor ve modern yaşam olanakları ile dikkat çekiyor.
Antalya’nın Altıntaş bölgesinde yer alan DESIRE, modern yaşamın tüm gereksinimlerini karşılayan premium bir proje olarak dikkat çekiyor. 74 rezidans ve 39 otel dairesinden oluşan kompleks, Antalya’nın artan turizm potansiyeli ve gelişen altyapısı ile, projeyi cazip bir yatırım fırsatı haline getiriyor.