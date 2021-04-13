Tezcanlar, bio etil asetat üretimine başlayacak

Selçuk ALTUN

Gıda, tarım, kimya ve sağlık alanlarında 10’dan fazla şirketi bünyesinde barındıran Tezcanlar Yatırım, devreye aldığı ve yeni karar verdiği yatırımlarla büyüme hamlesini sürdürüyor. Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu alanlara odaklanan şirket, sitrik asitte yaptığı gibi, bu sene yüksek saflıkta etanol, 2022’de de bio etil asetat üretimine başlayarak ithalatın önünü kesecek.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan, geçen yıl üretimine başladıkları sitrik asitin başta gıda olmak üzere hemen hemen tüm endüstride kullanılan stratejik bir hammadde olduğunu belirterek, bu önemli girdinin Türkiye’de ilk ve tek üreticisi olduklarını dile getirdi. Son teknoloji ile yapılan Tezkim Sitrik Asit tesisinin birkaç ayda tam kapasite çalışmaya başladığı bilgisini veren Tezcan, “Hem yurtiçinde hem de yurtdışında ciddi taleplerle karşılaştık. Artan talepler için de kapasite büyüme yatırımlarına başladık. Henüz yeni olmasına rağmen üretimin yüzde 40’lık kısmını ihraç etmeye başladık. Dışa bağımlı olduğumuz bir üründe hem iç piyasanın ihtiyacını karşılıyor hem de ihracat yapıyoruz” diye konuştu.

“Petrolden üretilen etil asetatı bitkiden elde edeceğiz”

Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu alanlarda yatırım yapmayı ilke haline getiren Tezcanlar Yatırım’ın yeni hamlesi bio etil asetat üretimi olacak. Gıda ve kozmetik sektöründe kullanılan bu ara girdiye Türkiye’nin yıllık ihtiyacı 50 bin ton civarında. Bu yatırımla yine başka bir alanda dışa bağımlılığa son vereceklerini belirten Tezcan, bio etil asetat tesisini şu şekilde anlattı: “Tezkim Bioethenol tesisimizin bir parçası olacak olan bio etil asetat tesisimizin yatırımına başlayacağız. 40 milyon Euro’yu bulacak olan yatırımımızla ilk etapta Türkiye’nin bugünkü ihtiyacı kadar, yani 50 bin ton üretim hedefl iyoruz. Üretime muhtemelen 2022 sonlarına doğru başlamış oluruz.” Etil asetatın dünyada 2-2,5 milyon ton civarında üretildiğini ve petrolden elde edildiğini aktaran Ahmet Tezcan, “Biz bu ürünü bitkisel kaynaklı olarak elde edeceğiz. Bu anlamda dünyanın ilk bio etil asetat üretimini gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.

Yüksek saflıkta etanol üretimi ağustosta başlıyor

Sorumlu üretici bilinciyle Tezkim Bioethanol tesislerinden çıkan ürünleri COVID-19 ile mücadele kapsamında dezenfektan üretimine yönlendirdiklerini aktaran Ahmet Tezcan, “2020’de yaşadığımız olaylar bizim hızlı bir şekilde kapasite artışına ve ürettiğimiz yakıt ve dezenfeksiyon etanol ihtiyacının ötesinde ülkemizin farklı ihtiyaçlarını görmemizi sağladı. Bu nedenle yüksek safl ıkta etanol üretmek için de yatırıma başladık. Yatırımımız ağustos ayı sonunda tamamlanacak” şeklinde konuştu. Grup bünyesindeki lokomotif şirketlerden Tat Nişasta’da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında da açıklamada bulunan Ahmet Tezcan, “Nişasta bazlı şeker kotalarının %2’lere düşürülmesi, Tat Nişasta’da yatırım kararını tetikledi. Gerçekleştirdiğimiz yatırımla doğal ve modifiye nişasta kapasitelerini yüzde 100 oranında artırdık. Bunun yanında tesislerimizde daha katma değeri yüksek ve özel kullanımlar için prejelatinize nişasta gibi özel nişasta türleri ile piyasada farklılaşma hedefl iyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemide iki basamaklı büyüme, 231 yeni istihdam

2020’nin pandeminin gölgesinde geçen zorlu bir yıl olduğunu vurgulayan Tezcanlar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan, “Bu dönemde, aldığımız doğru karar ve gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırımlarla sektörün ötesinde bir büyüme gerçekleştirdik. Kriz zamanında akılcı kararlar vererek, mevcut iş ve yeni yatırımlar ile 2 basamaklı büyüme rakamlarını yakaladık. Grup olarak brüt satışlarda %74 büyüme sağlarken, aynı dönemde faaliyet karını ise daha karlı ürünlerin ağırlığını artırarak bu oranın üzerinde gerçekleştirdik. Krizin tüm şirketleri istihdamda olumsuz etkilediği bu dönemde, Tezcanlar Yatırım olarak ilave 231 kişi istihdam ederek, istihdamda da yüzde 21 büyüme sağladık” dedi. 2021’in ise şirketleri için bir dönüm noktası olduğunu belirten Tezcan, hedefl erinin yalın ve kârlı operasyonel modeller ile sürdürülebilir uzun vadeli değerler yaratmak ve fi nansal disipline odaklanarak büyüme stratejisine devam etmek olduğunu söyledi.