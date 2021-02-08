Tezmaksan Akademi, Azerbaycan’da da eğitim verecek

Tezmaksan Akademi, iş birliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Türk Alman Üniversitesi’nden sonra şimdi de Azerbaycan’da CNC operatörlerinin yetişmesine destekte bulunmak için PGM Inspection ile anlaşan Tezmaksan Akademi, imalat sanayisindeki iş kalitesini yükseltmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak üzere yürüttüğü çalışmaları söz konusu protokol ile uluslararası alana taşıdı.

CNC operatörleri yetiştirilecek

Tezmaksan Akademi'den yapılan açıklamaya göre, PGM Inspection (Proje Gözetim Mühendislik) iş birliği ile Azerbaycan'da kurulacak CNC Takım Tezgahları Eğitim Merkezi’nde Tezmaksan Akademi, CNC operatörlerinin yetişmesine destekte bulunacak. İş birliği protokolüne göre, CNC Takım Tezgahları Eğitim Merkezi'ne eğitim ve müfredat konularında uzman desteği verilecek, merkezde görev alacak eğitmenlerin eğitimi yapılacak.

Aynı zamanda Akademi, merkezin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitim altyapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi konularında da destek olacak. Eğitimler Tezmanksan Akademi’de teorik ve pratik uygulamalı olarak verilecek.

6 haftalık “Corona Dönemi Hibrit Staj Programı” uygulanacak

Verilen bilgiye göre, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ve Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu arasında imzalanan protokol ile de mühendislik fakültesinde okuyan gençlerin staj koşullarını, bitirme ödevlerini, yüksek lisans ile tez çalışmalarını kapsıyor. Yanı sıra Ar-Ge projelerinde de ortak hareket etmeyi amaçlıyor. Protokol kapsamında uygulanacak “Corona Dönemi Hibrit Staj Programının” 6 haftalık eğitimleri ise Tezmaksan’ın sektörün kalifiye eleman sorununu çözmek için kurduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tezmaksan Akademi tarafından verilecek. Türk Alman Üniversitesi’nin mühendislik fakültesinde okuyan ve zorunlu stajları bulunan gençler, online olarak teknik çizim okuma, CNC programlama, imalat, mekanik ve elektrik uygulamaları hakkında eğitimler görecek.



“Gençlerimizin yeni dünya düzenine ayak uydurması şart”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, imalat sanayisinde makine, robotlu otomasyon ve dijital çözümler konusundaki uzmanlıklarını sanayi - üniversite iş birliğiyle büyütmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurdukları ve 2015'ten bu yana ücretsiz eğitimleriyle dikkat çeken Tezmaksan Akademi üzerinden bugüne kadar on binlerce lise ve üniversite öğrencisine eğitim verdiklerini aktaran Aydoğdu, sanayide sürdürülebilirliğin eğitimde sürdürülebilirlikle mümkün olabileceği kaydetti.

Ülkelerin gelişiminde bu dengenin oluşturulmasının son derece önemli olduğunu belirten Aydoğdu, “Disiplinler arası geçiş ile mühendislik bilgisini yeniden üretmek her zaman üretime değer katmıştır. Bu bakış açısıyla hazırlanan eğitimler hem iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğine hem de sanayiye katkısının daha fazla olacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir sanayi için bu tarz protokol ve iş birliklerinin çoğalması gerekiyor. Dileğimiz sanayi - üniversite işbirliklerinin 2021’de de artarak devam etmesidir.” şeklinde konuştu.