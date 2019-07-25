Tezmaksan Akademi ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği

25 Temmuz 2019

Makine ve takım tezgahları sektörüne yönelik farkındalığı arttırmak, mesleki becerilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yürüten Tezmaksan Akademi, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile işbirliği protokolü imzaladı.

Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, 2015 yılında kurdukları akademi ile bu güne kadar 700’ün üzerinde eğitim verdiklerini söyledi. Aydoğdu, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yaptıkları protokolle de makine teknolojileri alanında önemli çalışma ve projelere imza atacaklarını kaydetti.

Sanayi sektörünün üniversitelerde üretilen bilgiye ulaşabilmesi, üniversitelerin de yetkinliklerini sanayi ile buluşturabilmesi hedefi çerçevesinde Tezmaksan Akademi ile Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu güç birliğine gitti.

12’şerli öğrenci grupları 5’er günlük eğitime tabi tutuluyor

Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törende, TEZMAKSAN Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu ile Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlknur Çavuşoğlu ve Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Kakilli hazır bulundu. İmzalanan protokol kapsamında, iki kurum arasında ortak çalışmalar, araştırmalar ve projeler gerçekleştirilecek. Protokol ile Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin gelişimi için; eğitim ve öğrenme odaklı, çözüm ortaklı sanayi üniversite işbirliği ile sektör deneyiminin paylaşılması hedefleniyor. Sanayi-üniversite işbirliğinde somut adımların atılmasını hedefleyen protokol kapsamında öğrenciler 12’şerli gruplar halinde Tezmaksan Akademi de beş gün boyunca eğitim alarak sanayi de kullanılan yeni teknolojiler ve CNC eğitiminin inceliklerini öğrenecek. Eğitimin ilki 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında başlayacak ve belirli periyotlarda devam edecek.

“Amacımız çok net; kalifiyeli eleman yetiştirmek”

Geçmiş dönemlerde farklı kurumlarla iş birlikleri yaptıklarını belirten Aydoğdu, bugüne kadar; 700’ün üzerinde eğitim verdiklerini söyledi. Üniversite ile sanayiyi ortak bir paydada buluşturmanın sektörel ve kalifiye çalışan gelişiminde önemli olduğuna vurgu yapan Aydoğdu, gelecek dönemde de eğitimlere devam edeceklerini söyledi. Genç beyinlerin gelişimine katkı sağlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Aydoğdu, “Ülkemizi gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman en büyük problemlerimizin eğitim eksikliği ve nitelikli ara eleman sıkıntısından kaynaklandığını görüyoruz. Bu noktada Tezmaksan Akademi olarak düzenlediğimiz eğitim faaliyetleri ile iş birliği içerisinde bulunduğumuz firmalar adına sanayi ve eğitim sektörü arasında köprü oluşturmak için çalışıyoruz. Nitelikli ve eğitimli bireyleri sanayiye kazandırmak, sektörde özendirici ve öncü rol üstlenerek sanayinin gelişimine katkıda bulunabilmek öncelikli hedefimiz. Çünkü biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin eğitimi önemsiyor, onlar için yol haritası oluşturmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“Protokollerden de verimli sonuçlar alıyoruz.”

İmzalanan protokol ile ilgili açıklamada bulunan Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlknur Çavuşoğlu, “Artık üretim biçimleri 5o yıl öncesi gibi değil. Eğer sanayiciler de kendilerini, çalışanlarını ve geleceğin personelini geliştirmek için bu tür protokolleri gerçekleştirmezlerse rekabet edemeyecek ve yok olacaklardır” dedi.

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Kakilli ise sanayinin ihtiyacı olan teknikerleri yetiştirdiklerini ve bu tur protokollerden de verimli sonuçlar aldıklarını söyledi. Kakilli, Tezmaksan ile gerçekleştirdikleri protokolden de umutlu olduklarına vurgu yaptı.

CNC mesleği 47 farklı ilde, 40 bin katılımcıya 135 kez tanıtıldı

Öte yandan Tezmaksan Akademi ile iş hayatına atılacak gençlere mesleği sevdirmeye yönelik Torna ile Şekillenen Hayatlar Semineri düzenlediklerini söyleyen Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, seminer kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki meslek liselerine giderek; “Endüstrinin gelecekteki senaryoları”, “İşiniz hazır. Siz işiniz için hazır mısınız?” “Türkiye Otomotiv Sektörü ve sektörün sizlerden beklentileri”, “Talaşlı imalatta beklenen değişimler” ve “Sıfırdan zirveye yaşanmış hayat hikâyeleri” konularını öğrencilere anlattıklarını söyledi. Akademi kapsamında bugüne kadar 47 farklı ilde, 40 bin katılımcıya 135 kez seminer verildi.