Tezmaksan, Almanya’da yatırıma hazırlanıyor

Talaşlı imalat sanayinde alanında faaliyet yürüten Tezmaksan, Almanya’da yatırım planlıyor. Türkiye takım tezgahları sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, Avrupa'daki firmalarla rekabet edebilmek adına otomasyona geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sektörün 2021 yılında kendi rekorunu kırarak tarihinin en iyi performansını gerçekleştirdiğine dikkat çeken Aydoğdu, “Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre sektör olarak üretim ve ihracatımızı yüzde 20 artırdık. İthalatta ise yüzde 2'lik bir küçülme var ama takım tezgahları kullanım oranının aynı kaldığını görüyoruz. İkinci çeyrekte bu büyüme oranlarında biraz daha iyileşmenin olacağını öngörüyor ve yüzde 2'lik bir büyüme bekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi içsel bir krizi olmazsa sanayide işler önümüzdeki iki yıl iyi olmaya devam edecek.” dedi.

İhracatın yüzde 80’i Avrupa ve Amerika’ya

Tezmaksan'ın Türkiye'deki sektör liderliğini üstlenerek yatırımlarına devam ettiğini ifade eden Aydoğdu, takım tezgahları üretimini geri plana çekerek robotlu otomasyon sistemleri üretmeye geçtiklerini söyledi.

Üç yıl önce başladıkları robotlu otomasyon sistemleri üretimimde bu yılın başından itibaren de ihracat yapmaya başladıklarını anlatan Aydoğdu, ocaktan buyana 10 ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi.

Sene sonuna kadar 40 ülkeye ulaşacaklarını belirten Aydoğdu, “İhracatımızın yüzde 80'i de Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya olacak çünkü orada da nitelikli eleman problemi var. Makinenin kilogram ortalama fiyatı 6 dolar, bizim ürünümüz ise kilogram başına 46 euro ve dolayısıyla katma değeri oldukça yüksek. Pandemi öncesinde 2019 yılında 60 milyon dolar ciroya ulaştık. 2020'de bunu 80'e, 2021'de ise 110 milyon dolara çıkardık. Bu sene de buna paralel bir ciro hedefliyoruz. Ayrıca buna bir de ihracattan gelecek olan pay eklenecek.” şeklinde konuştu.

Yatırım planlarına da değinen Aydoğdu, şunları kaydetti: “Yurt dışına yatırım özelinde ise son 10 yıldır Tayvanlı ve Japon firmalara teklif ediyoruz ama bir türlü ikna olmuyorlar. Belki yakın zamanda Çinli bir firmayla olabilir. Bu sevdamızdan hiç vazgeçmedik. Kendimiz de ayrıca Almanya'ya bir yatırım yapmayı düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.