Tezmaksan robotta büyüyor

17 Eylül 2020

HASAN KUŞ / İSTANBUL

Son dönemde yerli robotlu otomasyon sistemi Cubebox, robot kontrol ünitesi ROBOCAM, üretimi uzaktan izleme ve verimlilik raporlama yazılımı Kapasitematik’i geliştiren Tezmaksan, bu alandaki yatırımlarına hız verdi. Şirket, robot, otomasyon ve dijital çözümlere yönelik ürün üretimini Hadımköy’de açtığı 3 bin metrekarelik yeni binasına taşırken, bu taraftaki çalışmalarını Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketi altında topladı.

“Robot ve otomasyona talep 4 kat arttı”

Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, yeni şirketleri hakkında şu açıklamada bulundu: “Robot, otomasyon ve dijitalleşmede lider ülkelerin devri başladı ve ülkemizin güçlü bir şekilde bu yeni dönemde yer almasını istiyoruz. Sonuçta bu artık bir tercih değil mecburiyet. Yatırım yapmanın zorlaştığı bir dönemden geçmemize rağmen robotlu otomasyon çözümlerimize gösterilen talep dört kat birden arttı. Tezmaksan Makine’nin robot üretimi bölümünde yaşanan bu talep artışı karşısında çok daha büyük bir üretim alanına ihtiyaç doğdu”. Aydoğdu, Hadımköy’de 3 bin metrekarelik yeni binasında Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine devam eden Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketinin aldığı yoğun siparişlerle önümüzdeki dört ayın çalışma takvimini doldurduğunu belirtti.

Yatırım miktarı 10 milyon Euro’ya çıkacak

2 milyon Euro yatırım sermayesi ile kurulan şirketin beş yıllık stratejisi içinde Konya ve Sivas’a birer üretim tesisi açmak bulunurken Hakan Aydoğdu, “Gelişkin bir sanayiye sahip olan ve bölgelerine ciddi katkı sağlayan Sivas ve Konya’ya üretimi taşıyarak yatırım miktarını 10 milyon Euro’ya çıkarmayı planlıyoruz. Tezmaksan Robot Teknolojileri ve Otomasyon şirketinin globalde de olmasını istiyoruz” dedi. Yeni şirketin faaliyet alanı içinde ürün ve sistem üretimi, kurulumu, Ar-Ge çalışmaları, danışmanlık ve özel çözümlerin bulunduğunu aktaran Hakan Aydoğdu, fabrikaları çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde robot, otomasyon ve dijital altyapı sistem ve çözümleriyle yeniden yarattıklarını vurguladı. Cironun yüzde 2,5’ini Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına aktardıklarını kaydeden Aydoğdu, “Yeniliklere çok çabuk uyum sağlayan, sektörün ihtiyaçlarını önden gören ve uygun çözümler üreten çoğu mühendis 140 kişilik seçkin bir kadromuz bulunuyor. Kendi ürünlerimiz olan robotlu otomasyon sistemi Cubebox, robot kontrol ünitesi Robocam, uzaktan üretim verimlilik takip yazılımımız Kapasitematik, 1 milyon doları aşkın Ar-Ge yatırımının sonucu olarak ortaya çıktı. Söz konusu ürünlerin farklı modelleri üzerinde ise çalışmalar devam ediyor. Akıllı üretim modülümüz Cubebox ile operatörsüz çalışan akıllı-karanlık fabrikaların ülkemizde yaygınlaşmasını sağlıyoruz ve yakında yeni modellerini sanayimizin hizmetine sunacağız” açıklamasında bulundu.