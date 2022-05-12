Tezmaksan, Sivas’ta fabrika temelini attı

Hasan KUŞ

Türkiye sanayisinin 40 yılı aşkın süredir çözüm ortağı olan Tezmaksan, gerçekleştirdiği yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde robotlu otomasyon ile CNC tezgah üretiminin yapılacağı Tezmaksan fabrikasının temeli 10 Mayıs Salı günü atıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Eken ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını yapan Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, “40 sene evvel kurduğumuz Tezmaksan’ın bugün Türkiye’de birinci, Avrupa’da ikinci büyük şirket olmasından şahsım, ailem ve iş arkadaşlarım adına büyük gurur duyuyorum. Biz yola Sivas’tan çıkmıştık ve 40 yıl sonra yatırım yapmak üzere yine Sivas’a geldik. Benim gibi eski toprakların dirayetine ve inadına, genç nesillerin enerjisi ve kuvveti eklenince hayalimiz nihayete erdi” dedi.

“Sanayi Marmara’da sıkıştığı için Sivas’a yatırım yaptık”

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu da, “Talaşlı imalat sanayine 40 yılı aşkın süredir hizmet veren bir kurum olarak memleketimiz Sivas’a bir borcumuz vardı ve herkese örnek olmalıydık. Sanayinin Marmara bölgesinde sıkışıp kalmasından dolayı ‘Yeni fabrikamız için neden Sivas olmasın?’ dedik. Bunu da dört yıl önce dillendirmeye başladık ve bugün fabrikamız için çok önemli bir adım attık. Kısa vadede robotlu otomasyon sistemleriyle CNC tezgah üretim kapasitesini 10 kat artırmanın yanı sıra ihracat potansiyelimizi genişletmek ve yeni pazar yerlerine açılmayı planlıyoruz. 15 milyon Euro yatırım ve 30 milyon TL’lik fabrika inşası bedeliyle temelini attığımız fabrikamızın inşasını Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 53 dönüm arazi üzerine gerçekleştireceğiz” dedi.

Tesis, sürdürülebilir mimariyle inşa edilecek

Tezmaksan’ın tüm iş süreçlerinde ekolojik dengeyi koruyan bir anlayışla hareket ettiğini ve bunu yeni fabrika yatırımında da devam ettireceklerini dile getiren Hakan Aydoğdu, “Tezmaksan olarak kaynak verimliliği ve biyoçeşitliliğe olan bakış açımız sayesinde doğayla tamamen dost bir fabrika oluşumu gerçekleştireceğiz. Sanayi üretim tesislerinin dünyanın sürdürülebilirliği ve biyoçeşitlilik üzerinden büyük etkisi bulunuyor. Biz de bu etkiyi en aza indirmek, ekosistem ve türlerin korunması adına çevresel riskleri azaltacak adımlar atacak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı en üst düzeyde olacak şekilde kurgulayacağız. Bunun yanı sıra fabrikamızı global sürdürülebilirlik yol haritası çerçevesinde belirlediğimiz karbon emisyon hedefl eri doğrultusunda güneş enerjisi panelleri ve sürdürülebilir bir mimariyle inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“İstanbul’daki tesisimizin bir bölümünü Sivas’a taşıyacağız”

İstanbul’daki Tezmaksan üretim tesisinin bir kısmını Sivas fabrikasına taşıyacaklarını kaydeden Hakan Aydoğdu, “Türkiye’de yapılmayan CNC modellerinin de üretimi, Ar-Ge çalışmaları ve diğer süreçler de planlamamızda yer alacak. Bunun yanı sıra karanlık fabrika özelliğiyle de üretim sürecini sıfır insan müdahalesi ile gerçekleştireceğiz. Fabrikamız açıldığında başlangıçta 70 kişiye istihdam sağlamayı hedefl iyoruz. Uzun dönem hedefimizde de bu sayıyı 150’ye çıkarma hedefimiz bulunuyor. Sivas’a ilk etapta 10 milyon Euro ihracat getirisi sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

"Fabrika, OSB'deki yatırımcıların yoğun talebiyle kuruluyor"

Sivas Valisi Salih Ayhan, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin Sivas’ın geleceğini belirleyen bir yatırım ve üretim üssü olduğunu, yatırımcılardan görülen yoğun talep ile atılan fabrika temellerinin bunun en bariz göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugün Tezmaksan firmamızın fabrikasının temeli atıyoruz. Robotik teknoloji başta olmak üzere üretimin temel makine ve tezgahlarının üretimini gerçekleştiren Tezmaksan, deyim yerindeyse fabrika kuran bir fabrika olacak. Sektörün beklentisi ve çağın gereksinimi olarak robotik teknolojilerin yoğun olarak kullanılacağı bu fabrika ile firmamızın Avrupa liginde de çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. ‘Güçlü Sivas, Güçlü Türkiye’ parolamızla her sektörde olduğu gibi sanayi alanında da ülkemize katma değer yaratan bir şehir olmaya devam edeceğiz.”