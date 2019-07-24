TFI, Çin'deki operasyonlarına Popeyes'i de ekledi

24 Temmuz 2019

Restoran sayılarına göre dünyanın en büyük küresel restoran işletmecilerinden ve Restaurant Brands International'ın (RBI) küresel olarak en büyük franchiseesi olan TFI TAB Gıda Yatırımları (TFI), Çin’de 2012 yılında başladığı operasyonlarına Popeyes markasını da ekledi.

TFI açıklamasına göre, daha önce Burger King operasyonları ile ülkedeki faaliyetlerine başlayan TFI, kısa sürede yakaladığı başarıyı, Popeyes markasıyla daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Çin’de binin üzerinde Burger King restoranının operasyonlarını yöneten TFI, 10 yılda sistemine bin 500 yeni Popeyes restoranı eklemeyi amaçlıyor. Popeyes Çin operasyonları, RBI’nın Çin’deki resmi süreçleri tamamlamasının ardından başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Korhan Kurdoğlu, Popeyes’ın Çin’de büyük ilgi görmesini beklediklerini belirterek, "Bir Türk işletmecisi olarak 2012 yılında Çin’e yatırım kararı almak bizim için atılmış cesur bir adımdı. 2019 yılına geldiğimizde bu kararın şirketimizin büyümesine ne kadar büyük etkisi olduğunu görüyor ve restoran operasyonlarında Çin’de gösterdiğimiz bu başarının global bir şirket olarak bizi getirdiği noktadan ülkemiz adına da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başarı çıtasını, Popeyes ile çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz"

Kurdoğlu, TAB Gıda ile Türkiye’de 1995 yılında başladıkları operasyonlarla Türk tüketicisinin beklentilerini çok iyi anladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün, aynı şekilde Çin’de edindiğimiz tecrübeyle oradaki tüketicilerin de beklentilerini çok iyi biliyoruz. Burger King ile edindiğimiz deneyim, Popeyes’i de Çin’deki portföyümüze eklememizle TFI’yı bambaşka bir konuma taşıyacak. Popeyes’in yenilikçi ve benzersiz lezzetteki ürünlerinin Çin pazarında büyük bir ilgiyle karşılaşacağını biliyoruz. Ürünün kalitesine TFI’nın operasyon ve pazarlama alanlarındaki mükemmelliği de eklendiğinde, Burger King’le Çin’de kısa sürede yakaladığımız başarı çıtasını, Popeyes ile birlikte çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz."

Burger King ve Popeyes markalarının dünyadaki sahibi olan RBI Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Josh Kobza ise "Çin pazarında Popeyes markamızı TFI ile büyütecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ortağımız TFI ile birlikte benzersiz tavuk çeşitlerimiz, bisküvi, yan ürünlerimiz ve yepyeni restoranlarımızı Çin’de görmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelindeki operasyonlarında 50 binin üzerinde çalışanı ve 2 binden fazla restoranı bulunan TFI TAB Gıda Yatırımları, her yıl 400 milyonu Türkiye’de ve 500 milyonu Çin’de olmak üzere 1 milyara yakın kişiyi ürünleriyle buluşturuyor.