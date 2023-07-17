TFI TAB Gıda, Bank of China ile mutabakat belgesi imzaladı

Anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunun TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Korhan Kurdoğlu, Çin'deki en büyük Türk yatırımcı olduklarını belirterek, "Sadece bu yıl Çin'de 200'den fazla restoran açmayı planlıyoruz... Önümüzdeki dönemde Türkiye ve Çin'de yapacağımız yatırımlarda Bank of China'nın finansman ve iş birliği imkanlarının bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, TFI TAB Gıda Yatırımları, yaklaşık 3 bin restoranı ile Türkiye ve Çin’deki lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.