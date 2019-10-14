TFI TAB Gıda’da üst düzey atama

14 Ekim 2019

Türkiye’de 1994 yılından beri faaliyet gösteren ve bugün dünya çapında 7 markada 2.300’ü aşkın restoranıyla sektör liderliğini elinde tutan TFI TAB Gıda Yatırımları’nda üst düzey atama gerçekleşti.

Şirketin CMO (Chief Marketing Officer) koltuğuna Sinan Ünal getirildi. Alanında 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Ünal, bilgi ve tecrübesini artık TFI TAB Gıda Yatırımları için kullanacak.

Total Oil, The Coca-Cola Company gibi global şirketlerde stratejik görevlerde bulunan Ünal, son olarak Coca-Cola Stratejik Müşteriler ve Yerinde Tüketim Kanalı Direktörü olarak görev yapıyordu.

Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Ünal, aynı üniversitede Executive MBA programını tamamladı.

TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye’de yönettiği Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby’s, Usta Dönerci, Usta Pideci, Döner Stop markalarının yanı sıra, 2012 yılından beri de Çin’deki Burger King ve bu sene itibarıyla Popeyes operasyonlarını yürütüyor.