The Peninsula Hotel Boğaz'da açılacak
Dünya çapındaki zarif, lüks otel portföyünün en yeni üyesi ve Türkiye’deki ilk oteli olan The Peninsula Istanbul, 14 Şubat 2023’te açılıyor.
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Lüks otel zinciri The Peninsula Hotels, Türkiye’de ki ilk otelini İstanbul Boğazı'nın kıyısında açacak. Tarihi Yarımada manzarası ile The Peninsula Istanbul, Doğu ve Batı’nın birleşme noktası 250 m Boğaz hattı boyunca uzanıyor.
Çiçek bahçelerinin ortasında yer alan, renovasyon çalışmaları titizlikle tamamlanan dört binadan oluşuyor. Kullanılan tarihi binaların üçü, yapımı 1900’lü yılların başlarına uzanan koruma altındaki tarihi binalardan oluşuyor.