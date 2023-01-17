The Sandbox, Anadolu’da metaverse eğitimine başladı

Tokat Zile Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen Web3 Bilim ve Metaverse Seferberliği’nde The Sandbox tarafından öğrencilere, game maker ve Vox edit geliştirme motorları yardımı ile kendi oyunlarını geliştirme eğitimi verildi.

The Sandbox Türkiye Ülke Müdürü Arslan Kiran, etkinlikte öğrencilere game maker ile metaverse deneyimlerini oluşturma ve yayınlama imkanı sunduklarını söyledi. Kiran, “Bilim Seferberliği, öğrencileri erken yaşta metaverse ve bilimle tanıştırmayı, imkanı olmayan dezavantajlı gruplara, uygun materyaller ile teknoloji götürmeyi hedefliyor" dedi.