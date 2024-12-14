TheLifeCo Karayipler ve Mısır’a açılıyor

Hayati ARIGAN

2025’te yılında Mısır ve Karayipler’de iki yeni merkez açacaklarını söyleyen TheLifeCo Holistic Wellbeing kurucusu Ersin Pumuksüzer, sağlıklı yaşam ağını genişleteceklerini söyledi.

Global bir ‘iyilik hali’ felsefesi geliştirdiklerini söyleyen Pumuksüzer, “2004’te kurduğumuz TheLifeCo ile dünyada benzeri olmayan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. “Öyle bir yere geldik ki bulunduğumuz yerler yetmez oldu. Gelen taleplerin iki tanesini kabul ettik. Merkezlerimizden birini Mısır’da Sharm El Sheikh’te, diğerini de Karayip’lerde açacağız" dedi. 2025’te açılacak 2 yeni tesisin ortaklarının müşteri kaynaklı ortakları olduklarını söyleyen Pamuksüzer, “Bütün yatırımı onlar yapıyor. Karayipler çok önemli bir yatırım, tesisin bir bölümü Thelife Co’dan oluşacak. Diğer bölümlerde iyilik köyü olarak tasarlanıyor” diye konuştu.

Mısır’ın Sharm El Sheikh bölgesinde Dreams Group iş birliğiyle hayata geçirilecek yeni merkez, Şubat 2025’te kapılarını açacak. Naama Bay’deki Jaz Fayrouz/ Dreams Resort Hotel’in özel bir alanında yer alacak bu 50 odalı merkez, holistik sağlık ve tatil deneyimini bir araya getiren çeşitli programlar, inzivalar ve aktivitelerle, iyi yasam tutkunlarına benzersiz bir sağlık deneyimi sunacak. Karayipler’in gözde adası St. Lucia’da konumlanacak diğer merkez ise bölgenin ilk bütünsel sağlık merkezi ve St. Lucia’daki 200 dönüm arazisi ile Aila Resort’un odak noktası olarak 2025 yılında hizmet vermeye başlayacak. TheLifeCo St. Lucia ayrıca yalnızca yetişkinlere özel bir otel, aile oteli, uzun dönem kiralanabilir rezidanslar ve Blue Zone Avenue gibi unsurlar içeren kapsamlı bir wellness destinasyonu olma özelliğiyle de öne çıkacak.

Müşterilerin yüzde 70’i kadın

Türkiye’deki tesislerine gelen müşterilerin yüzde 70’i yabancı turist olduğunu belirten Pamuksüzer, “Yabancılarda da genellikle kendini iyi yaşamasını gerektiğini bilenler veyahut da derdi olanlar geliyor. Erkekler derdi olmadan gelmiyor ama kadınlar güzel olmak için geliyor. Müşterilerin yüzde 70’i de kadınlar oluşturuyor” diye konuştu.

Sağlıklı yaşam alanında inovatif programlarıyla tanınan TheLifeCo, bugüne kadar dünyanın dört bir yanından binlerce misafiri ağırladı. Markanın sunduğu detoks, sağlıklı beslenme, yoga, meditasyon, biohacking terapileri ve temalı retreat programları, misafirlere kapsamlı bir sağlık deneyimi sunuyor. Markanın misafir profilinin yüzde 60'ının uluslararası ziyaretçilerden oluşması, küresel ölçekteki başarısının en somut göstergesi oldu.