Themore Concept'ten mağazalaşma atağı

Mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren ve mutfak, banyo, kapı, vestiyer, dolap, ray dolap, dekorasyon ürünlerini tek çatı altında toplayan Themore Consept; 38 yıllık tecrübe ve birikimini, son teknoloji ve sistemlerle bugüne taşıyor.

Şirketin 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını değerlendiren Orge Grup AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Geçgel “2021 Yılında bir önceki yıla göre yüzde 72 büyüdük. Bu yılı da ciro bazında, iki katından fazla büyümeyle kapatıyoruz. Artan talepler sonrası Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesinde 60 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir fabrika yatırımının anlaşmasını yaptık. Yeni dönemde, 300 çalışanımız ve 65 bin metrekarelik aylık üretim kapasitemizi daha da artırarak yurt içi ve yurt dışı bayileşme çalışmalarını yoğunlaştıracağız” dedi.

"Hedefimiz 2025’e kadar Themore Concept mağaza sayısını 3 katına çıkarmak"

Ayda 10 bin mutfak ve banyo modülü, bin 500 kapı ürettiklerini kaydeden Ahmet Geçgel, "Avrupa başta olmak üzere 15 ülkeye tasarımlarımızı ihraç ediyoruz. Yurt dışında Fransa, Makedonya, Umman ve Pakistan’da mevcut satış noktalarımızda hizmet veriyoruz. Yeni dönemde de odağımız ihracatta büyüme olacak. 2023 yılında yurt içinde 10, yurt dışında 4 yeni bayilik planlıyoruz. 2025 yılına kadar yurt içinde 45, yurt dışında 15 satış mağazasına ulaşmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar Yunanistan, Dubai, Kenya, Kanada, Katar, Almanya, İsviçre, Romanya ve Azerbaycan’da başarılı projeler sonuçlandırdık. Hali hazırda Aydın, İzmir, Bodrum ve Kuşadası’nda 4 büyük fabrika merkez satış mağazası, aynı zamanda Bodrum, Manisa, Beylikdüzü, Erenköy, Datça, Erzincan, Gaziantep ve Didim’de bayilerimizle hizmet veriyoruz. Hedefimiz 2025’e kadar Themore Concept mağaza sayısını 3 katına çıkarmak” diye konuştu.

“Alanımızda Türkiye genelindeki ilk Ar-Ge merkezini kurduk”

Ar-Ge merkezi kapsamında son teknoloji ve sistemlerle üretim yaptıklarını kaydeden Geçgel, “Her türlü müşteri talebini karşılayabilecek; klasikten, moderne geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Standart banyo, kapı, mutfak modellerinin yanı sıra demonte ürünler dediğimiz vestiyer, giyinme odası, gardırop ve yatak başı gibi kişiye özel çözümler de sunmaktayız. Concept modellerimiz ile mutfak, banyo, kapı, vestiyer TV ünitesi ve duvar giydirme ürünlerini aynı model ile tasarlayabilmekteyiz. Hizmet verdiğimiz mutfak, banyo ve kapı sektöründe; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanan Türkiye genelindeki ilk Ar-Ge merkezini kurduk. Araştırmacı, teknisyen ve destek personellerimizle tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak 26 Ar-Ge merkezi çalışanıyla yenilikçi fikirler sunmayı, sektöre ve firmaya kazanımlar sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.