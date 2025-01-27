THK'nın sigorta şirketi halka açılıyor

Bu yıl 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Türk Hava Kurumu'nun Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, kurumun hava araçlarının sigortasını yapan şirketin halka açılacağını açıkladı.

Kurumun 2010 yılından bu yana çeşitli idari, mali ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Yurtnaç, bu sorunları çözmek için belirledikleri plan ve program çerçevesinde çalıştıklarını belirtti.

"Öncelikli hedef THK'nın borçlarını ödemek"

En önemli hedeflerinin, yeni yapıyla beraber kurumun borçlarını ödedikten sonra yeni hukuki düzenleme çalışmalarına başlamak olduğunu dile getiren Yurtnaç, Kurum'un şirketlerine ilişkin de bilgi verdi:

"Vakfın içinde üniversite ve 8 tane anonim şirket var. Biz göreve geldiğimizde bu anonim şirketlerin bir kısmı pasifti. Biz de ekonomik açıdan olumlu olmayan şirketlerimizi kapattık. Bu şirketler arasında sadece THK'nin hava araçlarının sigortasını yapan bir şirket vardı. THK'nin hava araçlarının sigortasını yapan şirket, hem kurumumuzun asıl sahibi vatandaşımıza hizmet etmesi hem de kuruma gelir sağlaması amacıyla THK'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan bu yıl halkımızın hizmetine açılacak. Söz konusu hizmet, THK'nin ülke genelindeki belli şubeleri üzerinden yapılacak."