THY, 2024-2025 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun ulaşım sponsoru oldu

THY ile TFF arasındaki sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, THY'nin dünya çapında bir marka olduğunu, kendilerinin de Türk futbolunun marka değerini yükseltmeye çalıştıklarını söyledi.

Ahmet Bolat ise "THY olarak ülkemizde sporun gelişmesi için farklı branşlarda 16 federasyonumuza destek veriyor ve ülkemizi temsil ettikleri her yere kendilerini gururla taşıyoruz. Futboldan hentbola, voleyboldan bisiklete kadar her branşta verdiğimiz destekle ülkemiz ve insanımız için uzakları yakın kılıyor ve mesafeleri kısaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

2024'te uçuş ağımızı 351 noktaya çıkaracağız

THY'nin ekonomiye yaptığı katkılara değinen Bolat, şunları kaydetti: "2024 yılında açacağımız yeni hatlarla birlikte uçuş ağımızı 351 noktaya, yolcu sayımızı ise 86 milyona çıkaracağız. Bu yıl içerisinde filomuz 480 uçağın üstüne, çalışan sayımız 90 binin üzerine, taşıdığımız kargo da 1,9 milyon tonun üzerine çıkacak... Turistler üzerinden ülkemize sağladığımız katkı 12,5 milyar doları buldu. Geçtiğimiz sene 20,9 milyar dolarlık bir gelire ulaşan milli bayrak taşıyıcı markamızın, ülkemiz ekonomisine toplam katkısı ise 56 milyar dolar. Bu sayılar bu sene daha da yukarılara çıkacak. 2033 yılı hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde toplam katkımız 144 milyar dolara, 2023-2033 dönemi toplam katkımız ise 1,1 trilyon ABD dolarına ulaşacak" diye konuştu.