THY 2025 hostes maaşları belli oldu: 70 binden başlıyor...

Türk Hava Yolları'nın 2025 kabin memuru maaş tablosuna göre, yeni başlayan hosteslerin maaşı 70 bin TL ile 100 bin TL arasındayken, deneyimli personel için maaş aralığı 100 bin TL ile 160 bin TL arasında değişiyor. Yönetici kabin memurlarının maaşları daha da yüksek olabiliyor.

Hava Haber'de yer alan bilgilere göre, maaşın yanı sıra ek ödemeler ve avantajlar şu şekilde sıralanıyor:

- Uzun menzilli uçuşlarda uçuş tazminatı olarak günlük ortalama 1.000-7.500 TL arasında değişiyor. Otel konaklaması ve yemek ödemelerinin şirket tarafından karşılandığı yurt dışı uçuşlarında harcırah da alınıyor.

- Fazla mesailer için ek ödeme yapıyor.

- Kabin memurlarına kapsamlı sağlık sigortası yapılıyor.