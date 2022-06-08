THY, 5. kez ‘Türkiye’nin en değerli markası’ seçildi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2022 yılı ‘TURKEY100 - Türkiye'nin En Değerli Markaları’ araştırması tamamlandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, listede ilk sırayı 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi THY'nin aldığı belirterek, THY'nin marka değerinin 1,6 milyar dolar olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, küresel havacılık endüstrisini sarsan COVID-19 salgınının etkilerine rağmen hem gökyüzünde hem de markalar arasında güçlü bir duruş gösteren THY'nin geçen yıllardaki yerini koruyarak üst üste beşinci kez bu unvana layık görülmesinin önemli bir başarı olduğu belirtildi.

1996’dan bu yana pazarlama ile finansman arasında köprü kurma amacını taşıyan Brand Finance, markaların finansal değerini hesaplıyor. Her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiren şirket, bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.

“Markamızı nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirme yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “2018 yılından bu yana ‘Türkiye’nin En Değerli Markası’ olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.