THY, Afrika’daki destinasyon sayısını 62’ye yükseltti

Türk Hava Yolları (THY), bugünden itibaren Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya sefer başlattı. THY, yeni uçuş noktası Cuba ile Afrika kıtasında sefer düzenlediği destinasyon sayısını 62'ye çıkardı.

Bayrak taşıyıcı marka Boeing B737-8 tipi uçaklarla icra edilecek Cuba seferleri, pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilecek.

Cuba seferleriyle uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129'a, destinasyon sayısını da 338'e çıkaran THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken aynı zamanda kalitesi ve hizmetini de dünyanın dört bir tarafına taşımaya devam ediyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, hat açılışı dolayısıyla Cuba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende, her geçen gün artan endüstriyel yatırımlar sayesinde orta ve uzun vadede Afrika'nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inandıklarını belirtti.

Ekşi, gelişen pazar ve artan taleplerle Afrika'yı dünyaya bağlamaya devam edeceklerini vurguladı.