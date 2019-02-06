THY ailesine yeni uçak tipleri katılacak
THY filosunda haziran ayında Boeing 787 tipi uçak katılacak. Gelecek yılın Mart ayında da Airbus A350 gelecek.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada filoya ilk kez katılacak uçak tiplerine ilişkin bilgi verdi.
"Boeing 787, şimdiki planlamaya göre Haziran 2019'da ilk defa filomuza katılacak" diyen Ekşi, Boeing 737 Max uçaklarından halihazırda 8 tanesinin filoda bulunduğunu anımsattı.
Ekşi ayrıca, Airbus A350 model uçağın ilk tesliminin Mart 2020 olarak planlandığı bilgisini verdi.