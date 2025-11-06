THY, Air Europa'dan azınlık hisse alımı için sözleşme imzaladı
Türk Hava Yolları, Air Europa’dan yüzde 25-27 aralığında azınlık hisse alımı için sözleşme imzaladı. Düzenleyici izinlerin 6 ila 12 ay içinde tamamlanması beklenirken, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, hisse oranını artırma planlarının olmadığını açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY), İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'dan azınlık hisse alımı için sözleşme imzaladı.
THY, Air Europa'dan azınlık payı alınmasına yönelik ortaklık sözleşmesi ve diğer işlem sözleşmelerini imzaladığını duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, söz konusu pay alımının yüzde 25 ila yüzde 27 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Açıklamada, düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınması sürecinin yaklaşık 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.
Hisse oranı artmayacak
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Air Europa'daki hisse oranını artırmayı düşünmediklerini söylemişti. Bolat, "Air Europa'nın sahibi olmakla değil şirketle birlikte çalışmakla ilgileniyoruz" ifadesini kullanmıştı.