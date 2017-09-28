THY, Ankara'dan direkt uçuşlarını artırdı

28 Eylül 2017

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu Fuaye alanında düzenlenen basın toplantısında, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Ankara'dan yurt dışına doğrudan uçuş sayısının artırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İlker Aycı, THY'ye 2 gün önce ABD'de 2018 yılı için "5 Yıldızlı Global Hava Yolu" ödülünün verildiğini söyledi.

Dünyada en çok noktaya uçan hava yolu unvanını THY'nin elinde bulundurduğuna işaret eden Aycı, 120 ülkede 300 destinasyona uçuş imkanı sağlandığını anlattı.

Ankara'yı ve çevre illerini Anadolu'nun dünyaya açılan bir penceresi olarak görme vizyonuna inandıklarını dile getiren Aycı, "THY olarak 29 Ekim'den başlamak üzere Ankara'dan Frankurt uçuşuyla direkt yaz kış uçuşuna başlıyoruz. Frankurt'u 30 Ekim'de Berlin takip ediyor. 31 Ekim'de Viyana'ya gidiyoruz. Hemen arkasından da Amsterdam'ı ekliyoruz. Bütün bu şehirlere THY yaz kış uçucak." ifadesini kullandı.

Erbil uçuşlarıyla ilgil olarak da değerlendirmelerde bulunan Aycı, "Vakti zamanı gelince oradaki uçuşlarla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki adımlarıyla uygun olarak gereken adımı atacağız. Gereken neyse yapacağız. Kesilmesi gerektiği yerde keseceğiz. Oradan da zaten taşınmalar ve tahliyeler noktasında gereken tüm çalışmalar yapıldı, yapılıyor." diye konuştu.

Baran da göreve başladıkları günden beri Ankara'dan yurt dışına doğrudan uçuş sayısının arıtırılması için çalıştıklarını kaydetti.

Ankara'dan yaklaşık dört saatlik uçuşlarla gidilebilcek yerler için bir günlük zaman harcandığını vurgulayan Baran, "İş adamlarımız için bırakın saati, dakikaların bile önemi oluyor. 'Vakit nakittir' denir bilirsiniz. Ankaralılar olarak bizim hem nakdimiz hem de vaktimiz, aktarmalı uçuşlar nedeniyle harcanıyordu." dedi.

Baran, Ankara'dan yurt dışındaki bir fuara gidip gelmenin iş adamları için günler aldığının altını çizerek, "Sabah çıkıp, öğlen varıp, akşama işimizi bitirip dönebileceğimiz mesafelere, bir gün gidiş bir gün de geliş için iki günümüzü veriyoruz. Biz şehrimiz gelişsin istiyoruz. Şehrimiz üretip ihraç ederek gelişecek, fuar düzenleyerek gelişecek, yurt dışından gerek sağlık amaçlı gerek kültür amaçlı gerekse sadece gezmek amaçlı turistin gelmesiyle gelişecek." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkanı Baran, Aycı'ya plaket takdim ederek Ankara uçuşlarına verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA