THY, Atatürk Havalimanı’ndaki kargo uçuşlarını sonlandırdı
Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği kargo uçuşlarını bugün itibarıyla sonlandırdığını bildirdi.
Türk Hava Yolları’nın (THY), Atatürk Havalimanı’ndan yapılan kargo uçuşları bugün itibarıyla sona erdi. THY, tüm kargo operasyonlarını bundan sonra İstanbul Havalimanı’ndan yapacak.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kargo operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinde paylaşımda bulundu. Ekşi, paylaşımında “Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanından yapmaya başladık. İstanbul Havalimanındaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.