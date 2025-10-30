THY, Bank of China’dan stratejik finansman sağladı

Türk Hava Yolları, Bank of China ile 2,9 milyar Yuan (yaklaşık 412 milyon dolar) tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma, Türk Hava Yolları’nın finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinde yeni bir dönüm noktası olarak görülürken, şirketin sürdürülebilir ve küresel büyüme vizyonuna da güçlü bir destek sağladı.

Finansmana ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, “Bank of China ile gerçekleştirdiğimiz bu önemli finansman işlemiyle iş birliğimizi daha da derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu finansman, sadece bayrak taşıyıcımızın mali yapısını güçlendirmekle kalmayıp, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel bağların gelişimine de katkı sağlamaktadır” dedi.

Söz konusu finansman, Bank of China Türkiye A.Ş.’nin koordinasyonunda, Bank of China Macau şubesinin kredi sağlayıcısı olarak yer aldığı bir yapı içinde gerçekleştirildi.