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THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, değişiklik ve iade işlemlerinin acentelerden, THY'nin web sitesinden ya da çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.