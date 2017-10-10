THY biletleme sistemindeki arıza giderildi
THY'nin ağ altyapısında yaşanan sorunların giderildiği bildirildi. Bu sabah yaşanan teknik problemler nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana gelmişti.
Türk Hava Yolları (THY), ağ altyapısında (network) yaşanan sorunların çözüldüğünü bildirdi.
THY Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorun saat 11.30 itibariyle çözülmüş olup biletleme ve rezervasyon işlemleri normal akışında gerçekleştirilmektedir." denildi.
Bu sabah, THY'nin ağ altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana gelmişti.
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Kaynak: AA