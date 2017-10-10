ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Şirketler
  • THY biletleme sistemindeki arıza giderildi

THY biletleme sistemindeki arıza giderildi

THY'nin ağ altyapısında yaşanan sorunların giderildiği bildirildi. Bu sabah yaşanan teknik problemler nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana gelmişti.

THY biletleme sistemindeki arıza giderildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Türk Hava Yolları (THY), ağ altyapısında (network) yaşanan sorunların çözüldüğünü bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorun saat 11.30 itibariyle çözülmüş olup biletleme ve rezervasyon işlemleri normal akışında gerçekleştirilmektedir." denildi.

Bu sabah, THY'nin ağ altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana gelmişti.

THY'nin Fransa seferlerine grev iptaliTHY'nin Fransa seferlerine grev iptali

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.