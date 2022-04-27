THY, biyoyakıt kullanılan uçuş sayısını artırmayı hedefliyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), biyoyakıt kullanılan bir uçağına yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uyguladı. THY Başkanı Ahmet Bolat, biyoyakıtın kullanıldığı uçuşlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.



Türk Hava Yolları (THY), çevreci yakıt operasyonunu gerçekleştirdiği Airbus 321 tipi uçağına yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uyguladı. Uçak yeni boyaması ile ilk uçuşunu İstanbul Havalimanı’ndan Stockholm’e gerçekleştirdi.

Sıfır atık konseptiyle gerçekleştirilen uçuşta, ‘Green Class’ konsepti kapsamında sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin yolculara bilgilendirme yapılırken, uçuşta kraft peçete, karton bardak, ahşap tuzluk ve karabiberlik kullanıldı, yolculara ise sağlıklı yeşil içecek ikram edildi.

Ayrıca, üretim aşamasında yüzde 100 geri dönüştürülmüş sertifikalı iplikler kullanılarak su tasarrufu sağlanan doğa dostu battaniye ve yastık kılıfları da yolculara verildi. Çocuk yolculara ise doğal malzemelerden üretilmiş ahşap oyuncaklar hediye edildi.

THY, sürdürülebilir havacılık yakıtı ile gerçekleştirdiği Stockholm, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Paris ve Londra şehirlerine zamanla yenilerini ekleyerek karbon emisyonu azaltma çalışmalarına devam edecek.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, çevre dostu temalı uçak ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı şirketi olarak, sürdürülebilirlik konusuna verdiğimiz öneme istinaden bugün bir uçağımızı yeni tasarımıyla göklerle buluşturuyoruz. Uçağımızın üzerinde yer alan biyoyakıt ifadesiyle havacılık sektöründe karbon emisyonu ile mücadelenin en önemli maddelerinden olan sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına dikkat çekmek istiyoruz. Bu doğrultuda çevreci yakıt üretim çalışmalarını destekliyor, böylece biyoyakıtın kullanıldığı uçuşlarımızı da artırmayı hedefliyoruz.”