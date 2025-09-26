THY, Boeing’den 225 uçak için anlaşmaya vardı

Türk Hava Yolları, 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing’den 75 Dreamliner ve 150 adet 737 MAX tipi uçak için anlaşma sağladı.

THY ayrıca 100’ü kesin, 50’si opsiyon olmak üzere 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile görüşmeleri tamamladı. Motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin sonuçlanmasının ardından siparişin resmileşeceği bildirildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni uçakların motor ve bakım hizmetleri için Rolls-Royce ve GE Aerospace ile müzakerelerin sürdüğü belirtildi.

THY, bu siparişlerin devreye girmesiyle birlikte 2035 yılına kadar filosunun tamamen yeni nesil uçaklardan oluşmasını planlıyor. Bu dönüşüm sayesinde operasyonel verimliliğin artması ve yıllık ortalama büyümenin yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.