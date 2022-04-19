THY, Brezilyalı şirket ile anlaşma imzaladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), Brezilya pazarının önemli taşıyıcılarından GOL Linhas Aéreas ile kod paylaşımı anlaşması ve sık uçan yolcu programı (FFP) anlaşması imzaladı.

İstanbul Havalimanı’ndan Brezilya’nın Sao Paulo şehrine karşılıklı olarak haftada 7 kez sefer düzenleyen THY, bu anlaşma ile Afrika, Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan gelen yolcularını, GOL Havayolları’nın Brezilya’da uçtuğu şehirlere ve ayrıca bölgedeki Asuncion, Santiago, Montevideo ve Lima noktalarına ulaştıracak. Yolcular biletlerini doğrudan THY satış acentalarından temin edebilecekler.

Brezilya makamları tarafından onaylandıktan sonra başlayacak anlaşmayla ile birlikte iki havayolu şirketi sık uçan yolcu programı alanında da iş birliğine gitti. İlk olarak mil harcama ile başlayacak olan ve yolcu programlarının entegrasyonuyla Miles&Smiles ve Smiles sadakat programı üyeleri her iki havayolu ile seyahat ederken mil kazanıp harcama imkanına sahip olacaklar.

Ticari ilişkilere katkı sağlayacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu anlaşmayla birlikte İstanbul-Sao Paulo direkt seferlerinin devamında yolcuları GOL ile Brezilya iç hat uçuşlarında alternatif bir seyahat deneyimi sunacaklarını belirterek “Ortaklık vesilesi ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilere de katkıda bulunmak bizim için memnuniyet verici olacak.” açıklamasında bulundu.

“Bizim için mutluluk verici”

GOL CEO’su Paulo Kakinoff ise, “ THY yolcularının bu anlaşma ile Brezilya içinde en fazla noktaya ulaşmalarını sağlamak GOL için mutluluk verici. Bununla birlikte, THY’nin geniş uçuş ağı GOL bağlantılı seferleri ile birleşince, tüm dünyadan yolcuların Brezilya’nın güzelliklerini tanımalarına yönelik farklı bir fırsat sağlayacağından dolayı da son derece memnunuz.” dedi.